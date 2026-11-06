https://mehrnews.com/x3dxn3 ۱۵ آبان ۱۴۰۵، ۲۲:۵۸ کد مطلب 7002150 استانها کرمانشاه استانها کرمانشاه ۱۵ آبان ۱۴۰۵، ۲۲:۵۸ دویست و پنجاه و یکمین اجتماع نحن منتقمون مردم کرمانشاه کرمانشاه- دویست و پنجاه و یکمین اجتماع نحن منتقمون مردم کرمانشاه در زیر بارش باران با حضور گسترده مردم برگزار شد. دریافت 17 MB کد مطلب 7002150 کپی شد مطالب مرتبط دویستوپنجاهویکمین اجتماع «نحن منتقمون» در کرمانشاه برگزار میشود طنینانداز شدن فریاد مرگ بر آمریکا در تجمعات شبانه مردم کرمانشاه اجتماع دویستوپنجاهم «نحن منتقمون» در کرمانشاه برگزار میشود اجتماع دویستوچهلونهم «نحن منتقمون» در کرمانشاه برگزار میشود دویست و شصت و یکمین اجتماع نحن منتقمون مردم کرمانشاه اجتماع دویستوچهلوهشتم «نحن منتقمون» در کرمانشاه برگزار میشود دویست و چهل و هفتمین اجتماع «نحن منتقمون» در کرمانشاه برگزار میشود برچسبها جمهوری اسلامی ایران انقلاب اسلامی ایران کرمانشاه
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