به گزارش خبرنگار مهر، مانور تمرین دورمیزی آمادگی مقابله با سیلاب، عصر جمعه با محوریت هشدارهای سطح زرد و قرمز هواشناسی و بررسی سناریوهای احتمالی وقوع سیلاب در استان لرستان برگزار شد.

این مانور با حضور مدیرعامل، قائم‌مقام و اعضای شورای معاونین جمعیت هلال‌احمر لرستان و با هدف ارزیابی میزان آمادگی و توان عملیاتی نیروهای امدادی در مواجهه با شرایط بحرانی انجام گرفت.

ارزیابی آمادگی نیروهای امدادی در سناریوهای احتمالی سیلاب

بر اساس اعلام مسئولان جمعیت هلال‌احمر لرستان، از اهداف اصلی این تمرین، بررسی سناریوهای احتمالی وقوع سیلاب و سنجش ظرفیت‌ها و آمادگی مجموعه امدادی برای پاسخگویی به حوادث ناشی از مخاطرات جوی بوده است.

در جریان این مانور، موضوع آمادگی نیروهای امدادی برای مواجهه با شرایط احتمالی ناشی از هشدارهای هواشناسی و ضرورت هماهنگی میان بخش‌های مسئول مورد توجه قرار گرفت.

تقویت هماهنگی و توان پاسخگویی در شرایط بحرانی

تقویت هماهنگی بین دستگاه‌های مسئول و ارتقای توان پاسخگویی در شرایط بحرانی از دیگر اهداف برگزاری این تمرین دورمیزی عنوان شده است.

برگزاری چنین تمرین‌هایی با هدف بررسی آمادگی نیروهای امدادی و مرور سناریوهای احتمالی، زمینه ارزیابی ظرفیت‌های عملیاتی و توجه به الزامات مدیریت بحران در زمان وقوع حوادثی مانند سیلاب را فراهم می‌کند.

بنابراین گزارش، بهروز مرادپور، مدیرکل هواشناسی لرستان، در گفت‌وگو با مهر از صدور هشدار سطح قرمز برای فعالیت سامانه بارشی پیش‌رو خبر داده است.

بر اساس توضیحات او، فعالیت این سامانه از بامداد شنبه ۱۶ آبان‌ماه آغاز می‌شود و تا اوایل وقت یکشنبه ۱۷ آبان ادامه خواهد داشت. جنوب و شرق استان و مناطقی از جنوب کشور در محدوده تأثیر این سامانه قرار می‌گیرند.

مخاطرات پیش‌بینی‌شده تنها به بارش باران محدود نیست. رگبار شدید، رعدوبرق، صاعقه، تگرگ و وزش باد شدید لحظه‌ای می‌توانند در کنار یکدیگر شرایط ناپایداری را ایجاد کنند که آثار آن در مناطق مختلف استان یکسان نخواهد بود.

در مناطق شهری، آب‌گرفتگی معابر و اختلال در رفت‌وآمد از نگرانی‌های اصلی است؛ در مسیرهای کوهستانی، ریزش کوه و انسداد راه‌ها اهمیت پیدا می‌کند و در حوضه‌های آبریز و مجاورت رودخانه‌ها نیز بالا آمدن سطح آب و سیلابی شدن مسیل‌ها در کانون توجه قرار می‌گیرد.