به گزارش خبرگزاری مهر، سعید جلیلی در گفت و گوی ویژه خبری اظهار داشت: آمریکا با تمام توان نظامی و اقتصادی وارد جنگ شد، اما امروز به شکست و استیصال رسیده است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: به برکت مقاومت ملت ایران، در جنگ ۴۰ روزه‌ای که دشمنان به راه انداختند و تصور می‌کردند ظرف سه روز یا سه هفته به اهداف شوم خود می‌رسند، شرایط به‌گونه‌ای دیگر رقم خورد.

وی در ادامه گفت: اما امروز به نقطه‌ای رسیده‌ایم که جمهوری اسلامی ایران می‌تواند از طرف مقابل تضمین عینی بگیرد. این دستاورد، یک نقطه عطف مهم در مسیر مقاومت ملت ایران است و باید آن را محقق کنیم.

جلیلی همچنین گفت: روندهای ظالمانه جهانی به نقطه زوال نزدیک شده‌اند، دشمنان احساس تهدید وجودی می‌کنند. در طول ۴۷ سال گذشته، دشمنی با ملت ایران محدود به یک جریان سیاسی خاص در آمریکا نبوده است. جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها در مقاطع مختلف، سیاست‌های خصمانه و تهدید علیه ملت ایران را دنبال کرده‌اند.

جلیلی عنوان کرد: وقتی به ترامپ می‌گویند شما در جنگ با ایران شکست خوردید، در پاسخ می‌گوید در عوض به ونزوئلا رفتیم و نفت زیادی به دست آوردیم! منطق ترامپ این است که بگوید ما به ونزوئلا رفتیم و ببینید چقدر نفت به دست آوردیم و چه منافعی نصیب ما شده است. ما با دشمنی روبه‌رو هستیم که چارچوب نگاه، رویکرد و محاسباتش بر چنین منطقی استوار است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه تاکید کرد: مذاکره هسته‌ای با آمریکا نه‌تنها فایده ندارد، بلکه ضرر هم دارد؛ تجربه تلخ برجام نباید تکرار شود.

وی افزود: نمی‌شود ایران تمام تعهدات هسته‌ای خود را انجام دهد، اما از حقوقش محروم باشد و حتی مورد حمله نظامی قرار بگیرد.