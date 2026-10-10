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۱۸ مهر ۱۴۰۵، ۹:۱۵

قیمت رسمی حواله ۵ ارز عمده در مرکز مبادله مشخص شد

قیمت رسمی حواله ۵ ارز عمده در مرکز مبادله مشخص شد

بر اساس اعلام مرکز مبادله، نرخ حواله دلار ۱ میلیون و ۷۸۴ هزار ریال و یورو نزدیک به ۲ میلیون ریال قیمت خورد.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مرکز مبادله ارز و طلای ایران، فهرست قیمت رسمی حواله ارزهای معتبر جهانی برای روز شنبه ۱۸ مهر ۱۴۰۵ (۱۴۰۵/۰۷/۱۸) در این مرکز رونمایی و تعیین تکلیف شد.

در این میان، نرخ حواله دلار آمریکا با نماد رسمی «$» با ثبت قیمت ۱,۷۸۴,۰۶۴ ریال در تابلوی معاملات حواله نشست. همچنین هر یورو با نشان «€» به عنوان دومین ارز پرمعامله این بازار، ارزش ۱,۹۹۶,۸۴۰ ریال را به نام خود رقم زد.

بر اساس همین گزارش و در میان سایر ارزهای منطقه‌ای و بین‌المللی، نرخ حواله درهم امارات با نشان تجاری «د.إ» معادل ۴۸۵,۷۹۰ ریال درج شد و حواله یوان چین با نماد اختصاصی «¥» نیز روی رقم ۲۶۶,۳۹۴ ریال تثبیت گردید. در انتهای این فهرست رسمی ارزی، ارزش حواله هر روبل روسیه با نشانه «₽» در سطح ۲۱,۰۱۳ ریال تعیین و به ثبت رسید.

کد مطلب 6973009
محمدحسین سیف اللهی مقدم

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