به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدتقی سلطانی صبح شنبه در گفتگو با خبرنگاران در تشریح جزئیات این پرونده اظهار کرد: در پی ثبت چند فقره سرقت از منازل، رسیدگی به موضوع در دستور کار کارآگاهان اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان با انجام اقدامات اطلاعاتی و فنی و هماهنگی قضایی، دو متهم را شناسایی کردند و در عملیاتی غافلگیرانه در مخفیگاهشان دستگیر کردند.

رئیس پلیس آگاهی آذربایجان‌شرقی با اشاره به اعتراف متهمان به ارتکاب ۶ فقره سرقت گفت: سارقان در بازجویی‌ها به سرقت طلاجات و انواع اثاثیه از منازل به ارزش مجموع ۷۰ میلیارد ریال اعتراف کردند.

سلطانی ادامه داد: بخشی از اموال مسروقه کشف و به مالباختگان مسترد شد و متهمان پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.