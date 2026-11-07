به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حجت نورانی صبح شنبه در گفت وگو با خبرنگاران از دستگیری سارق سابقه‌دار منازل در این شهرستان خبر داد.

وی اظهار کرد: در پی وقوع چندین فقره سرقت از منازل در نقاط مختلف شهرستان، شناسایی و دستگیری عامل یا عاملان سرقت در دستور کار مأموران تجسس کلانتری ۱۱ نوشهر قرار گرفت.

نورانی افزود: مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات پلیسی موفق به شناسایی و دستگیری متهم شدند.

وی با اشاره به اعتراف متهم به بیش از ۱۰ فقره سرقت منزل تصریح کرد: در بازرسی‌های انجام‌شده، مقادیر قابل‌توجهی اموال مسروقه به ارزش بیش از ۲۵ میلیارد ریال کشف و ضبط شد.

فرمانده انتظامی شهرستان نوشهر در پایان از شهروندان خواست با رعایت توصیه‌های ایمنی و استفاده از تجهیزات حفاظتی، در پیشگیری از وقوع سرقت مشارکت داشته باشند و موارد مشکوک را از طریق شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.