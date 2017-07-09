کشف بیش از ۳۵ فقره سرقت در آذربایجان شرقی با دستگیری ۵ سارق

به گزارش خبرنگار مهر، ماموران نیروی انتظامی فرماندهی آذربایجان شرقی با اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی موفق به دستگیری پنج سارق و کشف بیش از ۳۵ فقره سرقت شدند.

دستگیری سارق حرفه ای منازل در کلیبر

فرمانده انتظامی شهرستان کلیبر در همین خصوص یکشنبه به خبرنگاران گفت: در پی اعلام فوریت های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع سرقت منزل در روستای قیه باشی بزرگ بلافاصله ماموران پلیس آگاهی به محل عزیمت و پس از بررسی و تایید صحت و سقم وقوع سرقت تحقیقات خود را آغاز کردند.

سرهنگ ناصر جامی در تشریح این خبر اظهار داشت: کارشناسان کشف جرم در پی انجام تحقیقات با بدست آوردن سرنخی از سارق، عملیات جستجو برای دستگیری وی را در دستور کار قرار داده و در یک اقدام غافلگیرانه متهم را شناسایی و دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان کلیبر در ادامه خاطر نشان کرد: متهم در بازجویی اولیه منکر بر سرقت بود که با یک سری اقدامات علمی و فنی لب به اعتراف گشوده و به سرقت اموال از منزل شاکی پرونده اقرار کرد.

وی با اعلام اینکه سارق حرفه ای دارای سابقه متعدد سرقت است، افزود : کارشناسان پلیس آگاهی اموال مسروقه را که شامل یک دستگاه تلویزیون ۴۸ اینچ، یک قطعه انگشتر طلا، یک عدد ساعت مچی زنانه و مقداری البسه را از مخفیگاه کشف و به همراه پرونده به دادسرا اعزام کردند که در نهایت سارق روانه زندان شد .

فرمانده انتظامی کلیبر از شهروندان خواست، برای پیشگیری از سرقت اموال و اماکن خود ضریب ایمنی و حفاظت فیزیکی آنها را بالا برده و در صورت وقوع و مشاهده هرگونه اخلال در نظم و امنیت اجتماعی مراتب را با شماره تلفن ۱۱۰ اطلاع رسانی کنند.

دستگیری سارق دوچرخه با ۸ فقره سرقت در ملکان

فرمانده انتظامی شهرستان ملکان نیز از دستگیری سارق حرفه ای دوچرخه با ۸ فقره سرقت خبر داد و در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: در پی وقوع یک فقره سرقت دوچرخه موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت و با تلاش ماموران کلانتری ۱۱ شهرستان ملکان در کمتر از ۲۴ ساعت سارق شناسائی و دستگیر شد.

سرهنگ سهراب شفقی خاطر نشان کرد: متهم در بازجویی به سرقت هشت دستگاه دوچرخه اعتراف کرد و با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان ملکان با اشاره به اینکه مردم بزرگترین سرمایه پلیس محسوب می شوند، تصریح کرد: همه باید در رفتار با مردم ضمن رعایت حقوق شهروندی با اخلاق اسلامی برخورد کنند.

دستگیری سارق با ۲۲ فقره سرقت در تبریز

رئیس پلیس آگاهی آذربایجان شرقی نیز با اشاره به دستگیری سارق حرفه ای لوازم داخل خودرو در تبریز گفت: در پی افزایش وقوع سرقت از داخل خودرو در تبریز، شناسایی و دستگیری سارقان در دستور کار پلیس قرار گرفت.

سرهنگ صابر عباس زاده با اعلام این خبر افزود: ماموران انتظامی تحقیقات گسترده ای را در این زمینه آغاز کردند و با به دست آوردن سرنخ هایی در محل های سرقت سرانجام موفق به شناسایی متهم شدند.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: ماموران مخفیگاه متهم را شناسایی و با هماهنگی مقام قضایی این سارق سابقه دار را دستگیر کردند.

رئیس پلیس آگاهی آذربایجان شرقی با بیان اینکه متهم در بازجویی های صورت گرفته به ۲۲ فقره سرقت داخل خودرو اعتراف کرد، افزود: در بازرسی از مخفیگاه متهم اموال مسروقه به ارزش ۲۵۰ میلیون ریال کشف و به مالباختگان تحویل شد.

عباس زاده با تاکید بر اینکه این متهم با تشکیل پرونده تحویل مراجع قضائی شد به شهروندان توصیه کرد: رانندگان به منظور پیشگیری از سرقت، خودروهای خود را به سیستم ایمنی مجهز کرده و علاوه بر قفل و زنجیر کردن خودرو، از قفل بودن درب ها و بالا بودن شیشه ها اطمینان حاصل کنند.

دستگیری سارق حرفه ای موتور سیکلت در تبریز

فرمانده انتظامی شهرستان تبریز نیز از دستگیری سارق حرفه ای موتور سیکلت در حین سرقت خبر داد و گفت: در پی افزایش وقوع سرقت موتور سیکلت در یکی از مناطق تبریز ، موضوع بصورت ویژه در دستور کار ماموران کلانتری ۱۸ شهرک امام قرار گرفت.

سرهنگ پاسدار فرهنگ نوروزی در تشریح این خبر افزود: ماموران گشت کلانتری با هوشیاری سارق موتورسیکلت را حین سرقت ناکام گذاشته و وی را دستگیر کردند که متهم دستگیر شده به کلانتری دلالت و پس از تشکیل پرونده مقدماتی جهت بازجویی های تکمیلی به پلیس آگاهی تحویل شد.

فرمانده انتظامی شهرستان تبریز در پایان از شهروندان خواست تا با رعایت اصول امنیتی ماننده استفاده از قفل پدال و پارک در محل های امن امکان سرقت را به حدقل رسانده و در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک آن را در اسرع وقت با شماره های ۱۱۰ و ۱۹۷ به پلیس اعلام کنند.

دستگیری سارق اماکن خصوصی در آذرشهر

شناسایی و دستگیری سارق اماکن خصوصی در آذرشهر نیز خبری بود که فرمانده انتظامی این شهرستان ضمن اعلام آن گفت: در پی وقوع یک فقره سرقت از اماکن خصوصی در سطح شهرستان، شناسایی و دستگیری سارق یا سارقان احتمالی در دستور کار ماموران قرار گرفت.

سرهنگ یداله رستمی در تشریح این خبر افزود: ماموران با بررسی های همه جانبه، اقدامات فنی و اطلاعاتی را برای شناسایی و دستگیری عاملان ایجاد ناامنی در این شهرستان آغاز کردند و پس از انجام عملیات شناسایی و با هماهنگی مرجع قضائی در عملیاتی ضربتی موفق به دستگیری سارق حرفه ای اماکن عمومی و خصوصی در این شهرستان شدند.

این مقام انتظامی تصریح کرد: متهم در بازجویی های به عمل آمده به پنج فقره سرقت، مغازه و اماکن عمومی در این شهرستان اعتراف کرده است و پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شد.

فرمانده انتظامی آذرشهر از شهروندان درخواست کرد برای ایجاد امنیتی پایدار در شهرستان با پلیس همکاری کرده و هرگونه اطلاعات و اخباری در این زمینه را به مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ اعلام کنند.