به گزارش خبرگزاری مهر، مریم مهدوی با اشاره به عملکرد استان در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغال‌زایی از محل اعتبارات ماده ۹۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۵ اظهار کرد: با ابلاغ و تخصیص اعتبارات این بخش، بیش از یک‌هزار و ۱۰۰ نفر از فعالان صنایع‌دستی و متقاضیان سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری برای دریافت تسهیلات به بانک‌های عامل معرفی شده‌اند.

وی افزود: با پیگیری‌های انجام‌شده و همکاری بانک‌ها، تاکنون ۴۸۰ نفر از معرفی‌شدگان موفق به دریافت تسهیلات شده‌اند و بر اساس آمار پرداختی‌ها، اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان قزوین در میان ادارات کل ۳۱ استان کشور رتبه نخست را به دست آورده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قزوین با تشریح اهداف این طرح گفت: حمایت از تولیدکنندگان صنایع‌دستی و فعالان صنعت گردشگری، از جمله راهنمایان گردشگری، دفاتر خدمات مسافرتی، هتل‌ها و مراکز اقامتی و پذیرایی، با هدف راه‌اندازی و توسعه کسب‌وکارها، ایجاد فرصت‌های شغلی و تثبیت اشتغال دنبال می‌شود.

مهدوی خاطرنشان کرد: ثبت‌نام و اعطای تسهیلات به پشتیبان‌ها و کارفرمایان فعال و دارای مجوز در حوزه‌های تخصصی این اداره‌کل همچنان ادامه دارد و متقاضیان می‌توانند درخواست‌های خود را از طریق حوزه تسهیلات اداره‌کل و ادارات شهرستانی پیگیری و ارائه کنند.