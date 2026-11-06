به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی زمانیان، معاون سیاست‌گذاری اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی با ارائه گزارشی از اقدامات این وزارتخانه در حوزه جبران خسارت‌های جنگ و حمایت‌های اقتصادی اعلام کرد که ۱۲ هزار میلیارد تومان تقسیط مالیاتی قطعی توسط سازمان امور مالیاتی انجام شده است.

وی با اشاره به تسهیلات پرداختی برای حفظ اشتغال افزود: تا امروز حدود ۹۰۰۰ بنگاه اقتصادی از تسهیلات حفظ اشتغال که از محل حساب پیشرفت و عدالت تأمین شده، استفاده کرده‌اند.

به گفته او، طبق آخرین آمارهای سازمان تأمین اجتماعی، در حالی که بسیاری از بنگاه‌ها به دلیل فشارهای ناشی از شرایط جنگ دچار تعدیل نیرو شدند، در این ۹۰۰۰ بنگاه به صورت متوسط هیچ‌گونه افت اشتغال و تعدیل نیرویی رخ نداده که این موضوع نشان‌دهنده اثربخشی این تسهیلات است.

معاون سیاست‌گذاری اقتصادی وزیر اقتصاد درباره بازسازی دانشگاه‌ها و بخش‌های دانش‌بنیانی که مستقیما از جنگ آسیب دیده‌اند، تصریح کرد: ۱۲ هزار میلیارد تومان اعتبار مالیاتی برای جبران خسارت بخش‌های دانش‌بنیان آسیب‌دیده تخصیص یافته است.

وی ادامه داد: نحوه استفاده از این اعتبار مالیاتی به این صورت است که نهادهای مشمول پرداخت مالیات می‌توانند بر اساس قانون و طبق تفاهم‌نامه میان معاونت علمی و وزارت علوم، مالیات خود را به جای پرداخت به سازمان امور مالیاتی، به مجموعه‌های دانش‌بنیان خسارت‌دیده پرداخت کنند که این پرداخت به عنوان پرداخت قطعی مالیات آنها لحاظ می‌شود. در حال حاضر ۴ دانشگاه کشور مشمول این طرح شده‌اند و سایر نهادهای مشمول نیز به آن اضافه خواهند شد.

زمانیان در مصاحبه تلویزیونی همچنین با اشاره به نقش بیمه مرکزی در جبران خسارت‌ها خاطرنشان کرد: بخش دیگری از خسارت‌ها توسط بیمه مرکزی و شبکه بیمه‌ای کشور تأمین شده است. این اقدام همراه با تدابیری بوده تا ناترازی در شبکه بیمه کشور اتفاق نیفتد و جزئیات بیشتر آن توسط رئیس کل بیمه مرکزی اعلام خواهد شد.