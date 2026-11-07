به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه نام نویسی از کاندیداهای انتخابات کمیته ملی پارالمپیک، امروز (شنبه ۱۶ دی) سید محمد شروین اسبقیان برای حضور در انتخابات این کمیته نام نویسی کرد. او متصدی ریاست کمیته شده است.

کاوه صدقی نایب رئیس فدراسیون اسکی و رئیس انجمن هاکی روی یخ هم امروز برای شرکت در این انتخابات به صورت رسمی اعلام آمادگی کرد.

پیش از این، نام نویسی از کاندیداهای انتخابات کمیته ملی پارالمپیک، منجر به ثبت نام این افراد شده بود:

ریاست

۱-جلیل کوهپایه زاده

۲- سیدحسن طباطبایی

۳- محمدرضا مظلومی



نایب رئیسی بانوان

۱-رقیه اله کرمی

۲- مژگان نصیری زاهد

۳- مریم کاظمی پور



هیئت اجرایی

۱-علی کشفیا

۲-جلیل کوهپایه زاده

۳-سیدحسن طباطبایی

۴-رقیه اله کرمی

۵- محمدرضا مظلومی

۶- مژگان نصیری زاهد

۷- علی اصغر هادیزاده

۸- سیداحمد سیدباقری

۹- مهدی گودرزی

۱۰- مریم کاظمی پور

۱۱-سعید سلگی



بازرس

۱-علی کشفیا

۲- سیداحمد سیدباقری



خزانه دار

۱-حامد میرزاحسینی