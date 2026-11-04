به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر هادیزاده امروز چهارشنبه سیزدهم آبان ماه و در هفتمین روز از فرآیند ثبت نام داوطلبان شرکت در مجمع انتخاباتی این کمیته، با حضور در محل ثبت نام داوطلبان و ارائه مدارک لازم، برای عضویت در هیئت اجرایی ثبت نام کرد.
همچنین سیداحمد سیدباقری برای تصدی سمت بازرس و عضویت در هیئت اجرایی، مهدی گودرزی برای عضویت در هیئت اجرایی و مریم کاظمی پور برای تصدی سمت نایب رئیسی بانوان و عضویت در هیئت اجرایی، دیگر ثبت نام کنندگان روز هفتم بودند.
تاکنون افراد زیر برای تصدی پست های مختلف اعلام آمادگی و ثبت نام کرده اند:
ریاست:
۱- جلیل کوهپایه زاده
۲- سیدحسن طباطبایی
۳- محمدرضا مظلومی
نایب رئیسی بانوان:
۱- رقیه اله کرمی
۲- مژگان نصیری زاهد
۳- مریم کاظمی پور
هیئت اجرایی:
۱- علی کشفیا
۲- جلیل کوهپایه زاده
۳- سیدحسن طباطبایی
۴- رقیه اله کرمی
۵- محمدرضا مظلومی
۶- مژگان نصیری زاهد
۷- علی اصغر هادیزاده
۸- سیداحمد سیدباقری
۹- مهدی گودرزی
۱۰- مریم کاظمی پور
بازرس:
۱- علی کشفیا
۲- سیداحمد سیدباقری
خزانه دار:
۱- حامد میرزاحسینی
ثبتنام از داوطلبان شرکت در مجمع انتخاباتی کمیته ملی پارالمپیک، از روز چهارشنبه ششم آبانماه، بهصورت رسمی آغاز شده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر هادیزاده امروز چهارشنبه سیزدهم آبان ماه و در هفتمین روز از فرآیند ثبت نام داوطلبان شرکت در مجمع انتخاباتی این کمیته، با حضور در محل ثبت نام داوطلبان و ارائه مدارک لازم، برای عضویت در هیئت اجرایی ثبت نام کرد.
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