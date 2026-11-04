به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر هادیزاده امروز چهارشنبه سیزدهم آبان ماه و در هفتمین روز از فرآیند ثبت نام داوطلبان شرکت در مجمع انتخاباتی این کمیته، با حضور در محل ثبت نام داوطلبان و ارائه مدارک لازم، برای عضویت در هیئت اجرایی ثبت نام کرد.



همچنین سیداحمد سیدباقری برای تصدی سمت بازرس و عضویت در هیئت اجرایی، مهدی گودرزی برای عضویت در هیئت اجرایی و مریم کاظمی پور برای تصدی سمت نایب رئیسی بانوان و عضویت در هیئت اجرایی، دیگر ثبت نام کنندگان روز هفتم بودند.



تاکنون افراد زیر برای تصدی پست های مختلف اعلام آمادگی و ثبت نام کرده اند:



ریاست:

۱- جلیل کوهپایه زاده

۲- سیدحسن طباطبایی

۳- محمدرضا مظلومی



نایب رئیسی بانوان:

۱- رقیه اله کرمی

۲- مژگان نصیری زاهد

۳- مریم کاظمی پور



هیئت اجرایی:

۱- علی کشفیا

۲- جلیل کوهپایه زاده

۳- سیدحسن طباطبایی

۴- رقیه اله کرمی

۵- محمدرضا مظلومی

۶- مژگان نصیری زاهد

۷- علی اصغر هادیزاده

۸- سیداحمد سیدباقری

۹- مهدی گودرزی

۱۰- مریم کاظمی پور



بازرس:

۱- علی کشفیا

۲- سیداحمد سیدباقری



خزانه دار:

۱- حامد میرزاحسینی