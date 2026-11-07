به گزارش خبرگزاری مهر، محمد فرید سپری، مدیرکل دفتر امور سبزی‌ها و گیاهان جالیزی وزارت جهاد کشاورزی از آغاز برداشت و عرضه گوجه‌فرنگی نوبر پاییزه در استان بوشهر خبر داد و گفت: با تغییر فصل و پایان بخش عمده تولید گوجه‌فرنگی تابستانه در استان‌های سردسیر، برداشت محصول پاییزه در برخی استان‌های جنوبی آغاز شده و در حال تولید و عرضه است.

وی با اشاره به اهمیت تولید محصولات سبزی و صیفی خارج از فصل به‌ویژه گوجه‌فرنگی، اظهار کرد: استان‌های بوشهر، هرمزگان، فارس، جنوب کرمان، خوزستان و سیستان و بلوچستان از قطب‌های مهم تولید این محصول در فصل‌های پاییز، زمستان و بهار کشور هستند.

وی افزود: برداشت گوجه‌فرنگی پاییزه در استان فارس از اواخر شهریورماه آغاز شده و در استان بوشهر نیز طی روزهای اخیر، برداشت و عرضه محصول نوبر به بازار شروع شده است و به طور معمول در استان‌های خوزستان و هرمزگان از اواخر آبان و اوایل آذرماه انجام می‌شود.

مدیرکل دفتر امور سبزی‌ها و گیاهان جالیزی با اشاره به چشم‌انداز تولید و عرضه این محصول در ماه‌های آینده تصریح کرد: پیش‌بینی می‌شود در شرایط متعارف و با تداوم و افزایش تولید پاییزه و عرضه گسترده گوجه‌فرنگی در فصل زمستان از سوی استان‌های جنوبی، تعادل بیشتری میان عرضه و تقاضا برقرار شود و نیاز کشور به این محصول به‌خوبی تأمین شود.

به گفته وی، این روند می‌تواند به پایداری تولید، ثبات بازار و کاهش نوسانات قیمت کمک کند.

به گزارش پایگاه خبری وزارت جهاد کشاورزی، سپری درباره برنامه تولید گوجه‌فرنگی خارج از فصل در سال زراعی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ گفت: بر اساس برنامه ابلاغی، سطح کشت گوجه‌فرنگی خارج از فصل در کشور ۵۴ هزار و ۲۸۵ هکتار با پیش‌بینی تولید ۲ میلیون و ۷۲۶ هزارتن تعیین شده است. همچنین، بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد بیش از ۹۰ درصد برنامه ابلاغی کشت پاییزه و زمستانه تاکنون محقق شده است.

وی در تشریح جزئیات برنامه کشت افزود: سطح ابلاغی کشت گوجه‌فرنگی پاییزه و زمستانه ۳۱ هزار و ۵ هکتار با برآورد تولید ۱ میلیون و ۶۱۴ هزارتن و سطح کشت بهاره ۲۳ هزار و ۲۸۰ هکتار با پیش‌بینی تولید یک میلیون و ۱۱۴ هزار تن است.

مدیرکل دفتر امور سبزی‌ها و گیاهان جالیزی در ادامه با اشاره به روش‌های کشت و مدیریت مصرف آب تاکید کرد: نزدیک به ۱۰۰ درصد کشت گوجه‌فرنگی در کشور به روش نشایی انجام می‌شود و در این زمینه، استفاده از روش‌های نوین آبیاری تحت فشار از جمله آبیاری نواری (تیپ) و بارانی در بخش عمده مزارع رواج دارد و کشت مزارع استان‌های جنوبی در فصل‌های خنک سال و به طور عمده با بهره‌گیری از آب سبز از طریق بارش‌های فصلی انجام می‌شود.

وی تصریح کرد: به‌کارگیری این روش‌ها نقش مؤثری در افزایش بهره‌وری آب و سایر نهاده‌های تولید، بهبود مدیریت منابع و پایداری تولید گوجه‌فرنگی در کشور ایفا می‌کند.