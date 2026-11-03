به گزارش خبرنگار مهر، میدان بزرگ میوه و تره‌بار تهران، قیمت عمده‌فروشی محصولات کشاورزی اعم از انواع میوه، سبزی و صیفی‌جات را برای هفته جاری (۱۱ تا ۱۷ آبان ۱۴۰۵) اعلام کرد.

در ادامه قیمت برخی از محصولات در میادین میوه و تره بار آمده است.

هر کیلوگرم بادمجان دلمه ۴۷، بادمجان قلمی ۷۰، بادمجان لامپی ۹۴، پیاز سفید ۶۹، پیاز زرد ۸۰، پیاز قرمز ۷۱، انواع پیاز ریز ۴۵، خیار رسمی ۵۸، خیار سالادی ۳۰، خیار کوتاه بذر اصفهانی ۵۹، خیار گلخانه‌ای ۷۹، ذرت شیرین ۷۶، زنجبیل تازه ۵۵۰، سبزی پاک کرده ۱۳۹، سیب زمینی ۷۶، سیب زمینی ریز ۴۰، سیر تازه بدون برگ ۱۳۹، سیر خشک ۱۸۰، شلغم ۶۰، انواع فلفل تند ۱۴۰، فلفل دلمه رنگی ۸۵، فلفل دلمه سبز ۹۰، انواع فلفل شیرین ۱۴۰، کاهو پیچ ۳۹، کاهو رسمی پاک کرده ۴۲، کدو مسمایی ۷۸، کدو حلوایی ۴۴، کرفس ۶۵، کلم (کاهو چینی) ۴۰، کلم بروکلی ۸۴، کلم سفید ۲۹، کلم قرمز ۵۵، گل کلم ۶۳، گوجه فرنگی گلخانه‌ای ۵۷، گوجه فرنگی بوته رس ۵۷، گوجه فرنگی گیلاسی ریز ۹۵، لوبیا سبز قیطونی ۸۰، لیمو ترش سنگی ۲۲۰، نارنج ۴۵ و هویج فرنگی و ایرانی ۵۵ هزار تومان قیمت‌گذاری شده است.

در این بازار هر کیلوگرم انار ۱۲۰، انگور بی‌دانه سفید ۱۴۵، انگور بی‌دانه قرمز و سیاه ۱۵۵، به ۹۵، خرمالو ۸۵، زالزالک ۲۴۰، کیوی ۵۵، سیب زرد و قرمز لبنان ۹۵، گریپ فروت ۷۵، انواع گلابی ۲۰۰، لیمو شیرین ۹۰، انواع موز ۲۱۵ تا ۳۷۰، نارنگی ۷۵، هلو ۱۷۰ و هندوانه ۱۶ تا ۱۸ هزار تومان خریدوفروش می‌شود.

بر اساس قانون تنظیم بازار، قیمت عمده محصولات با افزایش ۳۰ تا ۳۵ درصدی در خرده‌فروشی‌های سطح شهر عرضه و به فروش می‌رسد.

جدول قیمت عمده انواع میوه و سبزی به شرح زیر است.