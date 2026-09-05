به گزارش خبرگزاری مهر، محمدفرید سپری مدیرکل دفتر امور سبزی‌ها و گیاهان جالیزی وزارت جهادکشاورزی در پاسخ به اظهارات دبیر سندیکای صنایع کنسرو ایران در خصوص چالش‌های تأمین گوجه‌فرنگی و پیشنهاد اعمال محدودیت‌های صادراتی، با تبیین آخرین وضعیت تولید و الگوی کشت سال زراعی ۱۴۰۴-۱۴۰۵، مواضع رسمی دفتر امور سبزی‌ها و گیاهان جالیزی وزارت جهادکشاورزی را تشریح کرد.

مدیرکل دفتر امور سبزی‌ها و گیاهان جالیزی با تأکید بر استمرار رویکرد علمی در تنظیم بازار و هدایت تولید اظهار کرد: برنامه ابلاغی کشت محصولات سبزی و صیفی از جمله گوجه‌فرنگی در سال زراعی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ همانند سنوات گذشته، به‌صورت فصلی، منطبق بر اهداف سند الگوی کشت و سیاست‌های کلی برنامه هفتم پیشرفت و با اتکا به ظرفیت‌های اقلیمی مناطق مختلف کشور تدوین و به سازمان‌های جهاد کشاورزی استان‌ها ابلاغ شده است.

وی افزود: بر این اساس، سطح زیرکشت ابلاغی گوجه‌فرنگی بالغ بر ۱۱۸ هزار هکتار با پیش‌بینی تولید ۶ میلیون و ۵۸۰ هزار تن هدف‌گذاری شده که پایش میدانی استان‌ها حاکی از تحقق مطلوب این برنامه است.

تحلیل تاخیر زمانی در پیک برداشت؛ پیامد نوسانات اقلیمی بهاره

سپری با اشاره به اینکه در سال زراعی جاری، افت محسوس دما و سرمای بهاره در مقایسه با سنوات اخیر، موجب تأخیر حدوداً دوهفته‌ای در تقویم کشت تابستانه به لحاظ مقتضیات فیزیولوژیکی و اکولوژیکی گیاه شد، افزود: این پدیده طبیعی زمان ورود محصول به بازار و پیک برداشت را با تأخیر دو هفته‌ای مواجه ساخته است که پیش‌بینی می‌شود اوج عرضه گوجه‌فرنگی در مناطق به طور عمده از نیمه دوم شهریورماه و نیمه اول مهرماه محقق شده و نیاز صنایع فرآوری با حجم انبوه مرتفع شود.

وی در واکنش به پیشنهاد محدودیت و توقف صادرات گوجه‌فرنگی تابستانه توضیح داد: تولید گوجه‌فرنگی در کشور به‌ صورت چهارفصل استمرار دارد و با وجود اختصاص نزدیک به ۶۰ درصد از کل تولید به فصل تابستان، براساس آمارهای تجمیعی و چندساله، کمترین سهم صادرات کشور (حدود ۱۵ درصد) مربوط به این فصل است که نقشی تعیین‌کننده در ایجاد کسری داخلی ندارد.

وی افزود: اتخاذ تصمیمات ضربتی مبنی بر مسدودسازی مقاصد صادراتی، آن هم در شرایطی که روبه اوج تولید می‌رویم، سیگنال نامساعدی به جامعه بهره‌برداران ارسال کرده و با کاهش شدید انگیزه کشاورزان برای کشت در فصول و سنوات آتی، در نهایت خود به تهدیدی مستقیم علیه پایداری تأمین مواد اولیه کارخانجات رب و افت سطح زیرکشت بدل خواهد شد.

سپری با اشاره به نوسانات قیمتی محصول در مبادی عرضه تصریح کرد: تغییرات قیمتی گوجه‌فرنگی نسبت به سال زراعی پیشین متأثر از مؤلفه‌های کلان اقتصادی، تعدیل نرخ حامل‌ها، دستمزد، حمل‌ونقل و نهاده‌های پایه تولید بوده و منحصر به این محصول نیست؛ لذا ثبات پایدار تنها در سایه لحاظ منافع عادلانه کشاورز در کنار توجیه‌پذیری صنعتی حاصل می‌شود.

ضرورت پیوند بنیادین میان مزرعه و کارخانه

مدیرکل دفتر امور سبزی‌ها و گیاهان جالیزی، ضمن ارج نهادن به ایثار و اهتمام خستگی‌ناپذیر تمامی کنشگران این زنجیره اعم از کشاورزان، شبکه حمل‌ونقل و صنعتگران حوزه تبدیلی، به‌ویژه در برهه‌های حساس ملی اظهار کرد: بخش تولید و صنایع فرآوری دو بال یک پیکره واحد و لازم و ملزوم یکدیگرند.

به گفته وی، راهبرد اصولی وزارت جهاد کشاورزی، اجتناب از تصمیم‌های هیجانی و تمرکز بر قراردادهای کشت، تعامل دوسویه و هم‌افزایی ساختارمند میان تشکل‌های صنفی و دستگاه‌های حاکمیتی است تا ضمن افزایش بهره‌وری منابع تولید، امنیت غذایی و ثبات ارزش‌افزوده در اقتصاد کشاورزی کشور تضمین شود.