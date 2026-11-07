روح الله کرمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه زعفران محصولی ارزشمند و کم آب‌بر محسوب می‌شود که با توجه به شرایط اقلیمی منطقه به یکی از ظرفیت‌های مهم کشاورزی و اقتصادی این شهرستان تبدیل شده است، اظهار کرد: در حال حاضر برداشت زعفران در روستای حسین‌آباد شاملو آغاز شده است.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر ۱۵۵ هکتار از مزارع ملایر زیر کشت این محصول ارزشمند رفته است، ادامه داد: فصل برداشت گران‌ترین ادویه جهان در اراضی کشاورزی ملایر بالاخص حسین آباد شاملو به عنوان قطب تولید زعفران استان همدان آغاز شده است.

مدیر جهاد کشاورزی ملایر با اشاره به اینکه برداشت زعفران هر سال از اواخر مهر آغاز شده و تا اواسط آذر ماه در ملایر ادامه دارد، بیان کرد: کشاورزان حسین آباد شاملو علاوه بر کشت زعفران، کشت زرشک را نیز در کنار آن انجام می‌دهند که بازدهی مالی خوبی برای آنها دارد.

کرمی افزود: بیشترین کشت زعفران را در سطح شهرستان ملایر روستای حسین آباد شاملو دارد و در سال‌های اخیر موسساتی که تسهیلات حمایتی اعطا می کنند مثل بنیاد علوی و بنیاد برکت به کشاورزان متقاضی تسهیلات لازم را برای کشت زعفران اعطا کرده‌اند.

وی با تاکید بر حمایت از کشاورزان مستعد و علاقمند به توسعه کشت زعفران، بیان کرد: در همین راستا اراضی مورد بازدید کارشناسی قرار گرفته‌اند و مشاوره‌های فنی لازم به کشاورزان داده شده است.

مدیر جهاد کشاورزی ملایر با اشاره به اینکه در سال زراعی جاری برای توسعه کشت زعفران پنج هکتار به این اراضی زیر کشت این محصول اضافه شده است، گفت: شهرستان ملایر ۱۵۵ هکتار اراضی زیر کشت زعفران دارد که پیش‌بینی می‌شود امسال بیش از یک هزار تن زعفران از اراضی ملایر برداشت شود.