به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی شرکت گاز استان لرستان اعلام کرد: در پی بارش‌های شدید اخیر و وقوع ریزش کوه، خطوط توزیع گاز در روستاهای گازه، کسمت، ایروه، ده‌نثار، دره‌اشکفت، شبانکش و کولوی دره اناران دچار آسیب‌دیدگی شده و جریان گاز در این مناطق به‌صورت موقت قطع شده است.

بر اساس این اطلاعیه، تیم‌های تخصصی، مهندسی و امدادی شرکت گاز استان لرستان در منطقه مستقر شده‌اند و پس از تکمیل عملیات راه‌گشایی و پاک‌سازی مسیر توسط عوامل اجرایی، عملیات ترمیم خطوط، انجام آزمایش‌های ایمنی و برقراری مجدد جریان گاز را با سرعت دنبال خواهند کرد.

هشدار به مشترکان برای رعایت نکات ایمنی

شرکت گاز لرستان از اهالی روستاهای یادشده درخواست کرد برای حفظ ایمنی خود و خانواده‌هایشان، تا پیش از حضور و بازرسی مستقیم کارشناسان امداد گاز در محل، از هرگونه دستکاری تجهیزات، رگلاتورها و شیرهای گاز خودداری کنند.

در این اطلاعیه با قدردانی از صبوری و همراهی ساکنان این روستاها تأکید شده است که اقدامات لازم برای ترمیم خطوط و وصل مجدد گاز پس از فراهم شدن شرایط ایمن و دسترسی به مناطق آسیب‌دیده انجام خواهد شد.