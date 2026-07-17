رحیمی: بصیرت و ایستادگی نیاز کنونی کشور در مقابل نفوذ دشمن است

به گزارش خبرنگار مهر،حجت‌الاسلام جعفر رحیمی در خطبه های این هفته نماز جمعه ساوه با اشاره به مهم‌ترین مسائل روز کشور و منطقه، اظهار کرد: در حال حاضر جمهوری اسلامی ایران هم‌زمان با تهدیدهای بیرونی و آسیب‌های درونی مواجه است و عبور موفق از این شرایط، نیازمند دو عنصر اساسی «ایستادگی و مقاومت» در برابر دشمنان خارجی و «بصیرت و هوشیاری» در برابر آسیب‌های داخلی است.

امام جمعه ساوه با تأکید بر اینکه ملت ایران در پرتو هدایت‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی همچون گذشته از این مقطع نیز با عزت عبور خواهد کرد، افزود: ملت بزرگ ایران با تکیه بر ایمان، وحدت، مقاومت و هوشیاری، توطئه‌های دشمنان را خنثی خواهد کرد.

وی با اشاره به پیام اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره خون‌خواهی شهدای جنایات اخیر علیه ملت ایران، افزود: خون‌خواهی در منطق اسلام به معنای اجرای عدالت، احقاق حق مظلوم و جلوگیری از بی‌کیفر ماندن جنایتکاران است و با انتقام‌جویی شخصی تفاوت اساسی دارد.

حجت‌الاسلام رحیمی با تشریح مبانی قرآنی، روایی، فقهی و حقوقی این موضوع، گفت: اسلام قصاص را با شرایط دقیق حقوقی و اخلاقی برای تحقق عدالت تشریع کرده است و در تاریخ اسلام نیز خون‌خواهی همواره در راستای احیای حق، مقابله با ظلم و دفاع از کرامت انسان بوده است.

وی همچنین با اشاره به برخی مباحث مطرح‌شده در حقوق بین‌الملل، بر اصل پاسخگو بودن عاملان جنایات و عدم بی‌کیفر ماندن آنان تأکید کرد.

امام جمعه ساوه با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی، بر عزم ملت ایران برای پیگیری حقوق شهدا و مجازات عاملان جنایات علیه ملت ایران تأکید کرد و افزود: پیام رهبر معظم انقلاب، بر ضرورت تحقق عدالت، مسئولیت‌پذیری عاملان جنایت و استمرار مطالبه عمومی ملت ایران در این زمینه دلالت دارد.

وی همچنین با اشاره به دو چالش اساسی کشور، یعنی بیکاری و کم‌آبی گفت: اکنون یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های جامعه، موضوع بیکاری است و شایسته نیست مسئولان از این مسئله اساسی غفلت کرده و به مسائل حاشیه‌ای بپردازند، همه دستگاه‌ها باید با برنامه‌ریزی، تدبیر و اقدام عملی، برای حل مشکل اشتغال جوانان تلاش کنند.

حجت‌الاسلام رحیمی همچنین با اشاره به بحران کم‌آبی و خشکسالی، تصریح کرد: کارشناسان معتقدند یکی از مهم‌ترین چالش‌های آینده جهان، مسئله آب خواهد بود؛ بنابراین علاوه بر توسل به درگاه الهی برای نزول رحمت، اصلاح الگوی مصرف، مدیریت منابع آبی و توجه به حقوق نسل‌های آینده ضروری است.

وی با اشاره به مشکلات اخیر تأمین آب در شهرستان ساوه گفت: از دولت و مجلس انتظار می رود با اتخاذ تصمیمات مؤثر و اجرای طرح‌های اساسی، برای رفع این مشکل گام‌های جدی بردارند.