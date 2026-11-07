به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین جشنواره استانی کشتی آلیش بانوان با حضور ۱۰ تیم و ۱۱۵ ورزشکار به میزبانی شهر همدان در خانه کشتی این شهر برگزار شد و این رویداد ورزشی با هدف توسعه و ترویج کشتی آلیش بانوان، شناسایی استعدادهای ورزشی و گسترش حضور بانوان در این رشته ترتیب یافت و ورزشکاران شرکت‌کننده در فضایی رقابتی به مصاف یکدیگر رفتند.

در این دوره از مسابقات چهار تیم از شهر همدان به همراه تیم‌هایی از شهرستان‌های نهاوند، تویسرکان، رزن، بهار و کبودراهنگ حضور داشتند و یک تیم مهمان نیز از استان کردستان در این رقابت‌ها شرکت کرد.

مراسم افتتاحیه این جشنواره با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای کشتی همراه بود و در جریان آن از مادر شهید «امیرحسین صفادوست» و همسر شهید «امین زیوری‌جمال» به پاس ایثارگری و فداکاری خانواده‌های معظم شهدا تجلیل شد. در همین آیین از مربیان کشتی آلیش استان همدان نیز به پاس تلاش‌ها و نقش‌آفرینی در آموزش و توسعه این رشته ورزشی قدردانی به عمل آمد.

برگزاری این جشنواره با استقبال ورزشکاران شهرستانی و حضور نماینده استان کردستان گامی موثر در مسیر استعداد یابی، توسعه زیرساختی و تقویت جایگاه ورزش بانوان در استان همدان به شمار می‌رود.