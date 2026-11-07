به گزارش خبرنگار مهر، آیین استقبال و تشییع پیکر مطهر شهدای گمنام با عنوان «لاله‌های فاطمی» روز شنبه ۱۶ آبان ماه ۱۴۰۵ با حضور پرشور مسئولان و جامعه دانشگاهی در مزار شهدای گمنام دانشگاه بوعلی سینا برگزار شد و حاضران با تجدید میثاق با آرمان‌های شهدا، یاد و خاطره ایثارگری‌ها و جانفشانی‌های شهدای والامقام را گرامی داشتند.

دیار کهن الوند و پایتخت تاریخ و تمدن در این روزها میزبان کاروانی از شهدای گمنامی است که پس از سال‌ها غربت در مناطق عملیاتی فکه، جزایر مجنون، شلمچه و ام‌الرصاص به زادگاه بازگشته‌اند تا با عطر حضور خود، فضای دانشگاه‌ها، بیمارستان‌ها و مراکز علمی و فرهنگی استان را متبرک سازند.

براساس اطلاعات اعلام‌شده، پیکرهای مطهر این شهدا پس از آیین تشییع‌ استانی در نقاط مختلف استان از جمله دانشگاه‌های ملی خوارزمی و کوثر ملایر، مجتمع فرهنگی بسیج کبودرآهنگ، نیروگاه شهید مفتح و بیمارستان آتیه همدان آرام خواهند گرفت تا یادآور حماسه‌ آفرینی‌های رزمندگان اسلام در عملیات‌های والفجر ۸، بدر، خیبر، کربلای ۵ و تک‌های دشمن در سال ۶۷ باشند.