۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۴۷

اجرای عملیات پخش سیلاب در ۴ هزار هکتار از دشت سیستان

زاهدان - معاون فنی اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری سیستان و بلوچستان از اجرای عملیات پخش روان‌آب‌های ناشی از سیلاب اوایل سال جاری در سطح چهار هزار هکتار از دشت سیستان خبر داد.

حسین سرگزی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، از اجرای عملیات پخش سیلاب در شمال این استان خبر داد و گفت: این پروژه در سطح بیش از چهار هزار هکتار و در چهار نقطه از شمال استان اجرا شده است.

معاون فنی اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری سیستان و بلوچستان، با اشاره به وسعت عرصه‌های طبیعی استان اظهار کرد: حدود ۱.۴ میلیون هکتار جنگل‌های پراکنده از شمال تا جنوب استان و بیش از ۵.۶ میلیون هکتار عرصه بیابانی، بخش عمده‌ای از مساحت استان را تشکیل می‌دهند.

وی با تأکید بر گستردگی استان، افزود: به همین دلیل، اجرای پروژه‌های متعدد در حوزه اصلاح، احیا و مدیریت مراتع، جنگل‌ها و بیابان‌ها ضروری است. اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری در کنار سایر دستگاه‌های اجرایی، این پروژه‌ها را در دستور کار دارد.

سرگزی ادامه داد: عملیات پخش آب در شمال استان با ورود روان‌آب‌ها و سیلاب‌های اوایل سال جاری و با تلاش شبانه‌روزی نیروهای اجرایی در قالب یک اقدام جهادی انجام شده است.

وی همچنین به تداوم پروژه‌های آبخیزداری در جنوب استان اشاره کرد و گفت: با وجود شرایط خاص منطقه، احداث بندهای خاکی توسط بخش بیابان‌زدایی و طرح‌های کنترل سیلاب از سوی معاونت آبخیزداری همچنان در حال انجام است.

معاون فنی اداره‌کل مراتع و آبخیزداری استان با بیان اینکه پروژه‌های اصلاح و احیای مراتع نیز به‌صورت گسترده اجرا می‌شود، تصریح کرد: این طرح‌ها شامل احداث هلالی‌های آبگیر، کنترل روان‌آب و بذرپاشی در مراتع میانی استان است که همزمان با فصل بارش‌ها و حتی پیش از وقوع بارندگی انجام شده است.

سرگزی در پایان به پروژه‌های حاکمیتی منابع طبیعی اشاره کرد و گفت: مدیریت چرا، کنترل دام، جلوگیری از تصرف اراضی و حفاظت از عرصه‌های طبیعی هیچ‌گاه متوقف نمی‌شود. اجرای این پروژه‌ها نقش مؤثری در کاهش فرسایش بادی و آبی، افزایش نفوذ آب در خاک، تغذیه آب‌های زیرزمینی و در نهایت ارتقای تولیدات کشاورزی استان خواهد داشت.

