اجرای عملیات پخش سیلاب در ۴ هزار هکتار از دشت سیستان

حسین سرگزی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، از اجرای عملیات پخش سیلاب در شمال این استان خبر داد و گفت: این پروژه در سطح بیش از چهار هزار هکتار و در چهار نقطه از شمال استان اجرا شده است.

معاون فنی اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری سیستان و بلوچستان، با اشاره به وسعت عرصه‌های طبیعی استان اظهار کرد: حدود ۱.۴ میلیون هکتار جنگل‌های پراکنده از شمال تا جنوب استان و بیش از ۵.۶ میلیون هکتار عرصه بیابانی، بخش عمده‌ای از مساحت استان را تشکیل می‌دهند.

وی با تأکید بر گستردگی استان، افزود: به همین دلیل، اجرای پروژه‌های متعدد در حوزه اصلاح، احیا و مدیریت مراتع، جنگل‌ها و بیابان‌ها ضروری است. اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری در کنار سایر دستگاه‌های اجرایی، این پروژه‌ها را در دستور کار دارد.

سرگزی ادامه داد: عملیات پخش آب در شمال استان با ورود روان‌آب‌ها و سیلاب‌های اوایل سال جاری و با تلاش شبانه‌روزی نیروهای اجرایی در قالب یک اقدام جهادی انجام شده است.

وی همچنین به تداوم پروژه‌های آبخیزداری در جنوب استان اشاره کرد و گفت: با وجود شرایط خاص منطقه، احداث بندهای خاکی توسط بخش بیابان‌زدایی و طرح‌های کنترل سیلاب از سوی معاونت آبخیزداری همچنان در حال انجام است.

معاون فنی اداره‌کل مراتع و آبخیزداری استان با بیان اینکه پروژه‌های اصلاح و احیای مراتع نیز به‌صورت گسترده اجرا می‌شود، تصریح کرد: این طرح‌ها شامل احداث هلالی‌های آبگیر، کنترل روان‌آب و بذرپاشی در مراتع میانی استان است که همزمان با فصل بارش‌ها و حتی پیش از وقوع بارندگی انجام شده است.

سرگزی در پایان به پروژه‌های حاکمیتی منابع طبیعی اشاره کرد و گفت: مدیریت چرا، کنترل دام، جلوگیری از تصرف اراضی و حفاظت از عرصه‌های طبیعی هیچ‌گاه متوقف نمی‌شود. اجرای این پروژه‌ها نقش مؤثری در کاهش فرسایش بادی و آبی، افزایش نفوذ آب در خاک، تغذیه آب‌های زیرزمینی و در نهایت ارتقای تولیدات کشاورزی استان خواهد داشت.