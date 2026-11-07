به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت کنترل ترافیک تهران، اکبر اختیاری، مدیرعامل شرکت کنترل ترافیک تهران، با اشاره به نتایج تحلیل داده‌های ترافیکی پایتخت در مهرماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: بررسی اطلاعات حاصل از سامانه‌های هوشمند پایش ترافیک نشان می‌دهد که جریان تردد در تهران از الگوهای زمانی و مکانی نسبتاً مشخصی پیروی می‌کند و شناخت این الگوها، نقش مهمی در برنامه‌ریزی برای روان‌سازی معابر، مدیریت گلوگاه‌ها و کاهش زمان سفر شهروندان دارد.

وی افزود: «بر اساس داده‌های ثبت‌شده، ترافیک صبحگاهی تهران در مهرماه عمدتاً در بازه زمانی ۷ تا ۹ صبح و ترافیک عصرگاهی در فاصله ۱۶:۳۰ تا ۲۰ به اوج خود رسیده است. همچنین بررسی میانگین طول صف خودروها نشان می‌دهد روزهای چهارشنبه پرترافیک‌ترین روز هفته بوده‌اند. این اطلاعات امکان شناخت دقیق‌تر رفتار ترافیکی شهروندان و برنامه‌ریزی متناسب با شرایط واقعی شبکه معابر را فراهم می‌کند.»

مناطق ۱۰، ۳ و ۱ در صدر تراکم ترافیکی پایتخت

مدیرعامل شرکت کنترل ترافیک تهران با اشاره به تفاوت وضعیت ترافیکی مناطق مختلف شهر تصریح کرد: تحلیل شاخص وضعیت ترافیک (TQI) نشان می‌دهد مناطق ۱۰، ۳ و ۱ در مهرماه بیشترین میانگین تراکم روزانه را به خود اختصاص داده‌اند. شناسایی این مناطق و بررسی روند تغییرات ترافیکی در آن‌ها، به ما کمک می‌کند تا اولویت‌های مدیریت ترافیک را با دقت بیشتری تعیین کنیم و ظرفیت‌های عملیاتی را متناسب با نیاز هر محدوده به کار بگیریم.

ثبت ۱۲۳۷ تصادف در مهرماه؛ ضرورت مدیریت سریع حوادث

اختیاری در ادامه با اشاره به آمار حوادث رانندگی در پایتخت گفت: در مهرماه سال جاری ۱۲۳۷ فقره تصادف در سطح شهر تهران ثبت شده است که از این تعداد، ۸۹۸ مورد خسارتی، ۳۳۶ مورد جرحی و ۳ مورد منجر به فوت بوده است. همچنین مناطق ۲، ۴ و ۳ بیشترین تمرکز تصادفات را داشته‌اند.

وی با تأکید بر اهمیت مدیریت سریع حوادث در شبکه معابر افزود: «بررسی زمان وقوع تصادفات نشان می‌دهد ساعات ۱۶، ۱۸ و ۱۵ از جمله بازه‌های پرتکرار وقوع حوادث بوده‌اند. در شرایط پرتردد، حتی یک تصادف خسارتی نیز می‌تواند با اشغال بخشی از ظرفیت معبر، موجب شکل‌گیری صف‌های طولانی و انتقال بار ترافیکی به مسیرهای مجاور شود. از این رو، شناسایی سریع حوادث، اطلاع‌رسانی به‌موقع و هماهنگی برای رفع اختلال، از الزامات مدیریت مؤثر ترافیک شهری است.

نقص فنی خودروها؛ یکی از عوامل ایجاد گره‌های ترافیکی

اختیاری همچنین با اشاره به عوامل مؤثر در اختلال جریان تردد اظهار کرد: توقف خودروها به دلیل نقص فنی در خطوط اصلی بزرگراه‌ها، به‌ویژه در مورد خودروهای سواری، وانت‌بارها و برخی اتوبوس‌های شهری، از جمله عواملی است که می‌تواند ظرفیت عبوری معابر را کاهش داده و به شکل‌گیری گره‌های ترافیکی منجر شود.

مدیرعامل شرکت کنترل ترافیک تهران در پایان تأکید کرد: مدیریت هوشمند ترافیک زمانی به حداکثر اثربخشی می‌رسد که اطلاعات حاصل از پایش مستمر معابر به تصمیم و اقدام عملیاتی تبدیل شود. ما با توسعه رویکردهای داده‌محور و تحلیل مستمر وضعیت شبکه معابر، به دنبال فراهم کردن بستر مناسب‌تری برای روان‌سازی تردد، کاهش گره‌های ترافیکی و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان هستیم.