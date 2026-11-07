به گزارش خبرنگار مهر، زهرا غلامرضایی پیش از ظهر شنبه در دومین جلسه شورای مشارکت‌های مردمی و مجمع خیرین معلولین استان قزوین، مشارکت مردم را یکی از ارکان اصلی ارائه خدمات بهزیستی دانست و اظهار کرد: گستردگی مأموریت‌های این سازمان و تنوع نیازهای گروه‌های تحت پوشش به‌گونه‌ای است که بدون همراهی خیرین و پشتیبانی مردمی، پاسخگویی مطلوب به این نیازها امکان‌پذیر نیست.

وی با اشاره به رویکرد بهزیستی در ارتقای کیفیت زندگی مددجویان افزود: پیشگیری در مراحل اولیه و ثانویه، شناسایی به‌موقع نیازها و مداخله بهنگام، در کنار برنامه‌های توانمندسازی، از محورهای اصلی فعالیت این سازمان برای تقویت استقلال فردی و اجتماعی مددجویان است.

۳۵ هزار نفر در قزوین زیر پوشش خدمات بهزیستی هستند

مدیرکل بهزیستی استان قزوین با تشریح گستره خدمات این مجموعه گفت: حدود ۳۵ هزار نفر در استان از خدمات بهزیستی بهره‌مند هستند و ۲۷۰ مرکز خدماتی نیز در بخش‌های مختلف فعالیت می‌کنند.

غلامرضایی با بیان اینکه ارائه خدمات به این جمعیت، به‌ویژه افراد دارای معلولیت، نیازمند توسعه ظرفیت‌های حمایتی است، افزود: هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های اجرایی، خیرین و تشکل‌های مردمی می‌تواند بخشی از نیازهای موجود را پوشش دهد و دسترسی جامعه هدف به خدمات را بهبود ببخشد.

وی همچنین از راه‌اندازی ۵۰ کانون «سلام محله» با رویکرد جدید در استان خبر داد و اظهار کرد: گسترش این کانون‌ها در شهرهای مختلف، ظرفیت تازه‌ای برای توسعه خدمات محله‌محور ایجاد کرده است. شکل‌گیری رسمی جامعه خیرین افراد دارای معلولیت نیز می‌تواند به ساماندهی بهتر کمک‌ها و هدایت حمایت‌ها متناسب با نیازهای این گروه منجر شود.

ضرورت هدفمند شدن کمک‌های مردمی

غلامرضایی با اشاره به افزایش ۶۷ درصدی جلب و جذب کمک‌های مردمی در استان خاطرنشان کرد: با وجود رشد مشارکت‌ها، هنوز تا سطح مطلوب حمایت‌ها فاصله داریم و لازم است روند جذب و توزیع کمک‌ها با توجه بیشتری به عدالت، شفافیت و نیازهای واقعی مددجویان دنبال شود.

مدیرکل بهزیستی استان قزوین همراهی دستگاه‌های اجرایی را از عوامل مؤثر در پیشبرد برنامه‌های مشارکتی دانست و گفت: در پیگیری مسائل و مطالبات جامعه هدف، دستگاه‌های مختلف استان همکاری و پاسخگویی مناسبی داشته‌اند و این تعامل در شکل‌گیری دستاوردهای حوزه مشارکت‌های مردمی مؤثر بوده است.

وی در پایان با تأکید بر لزوم تقویت هم‌افزایی میان نهادهای حمایتی و خیرین تصریح کرد: نیازهای افراد تحت پوشش بهزیستی، به‌ویژه افراد دارای معلولیت، ایجاب می‌کند حمایت‌ها به‌گونه‌ای سامان یابد که زمینه توانمندسازی، خودکفایی و حضور مستقل‌تر آنان در زندگی اجتماعی فراهم شود.