به گزارش خبرنگار مهر، محمد نوذری ظهر شنبه در جلسه شورای مشارکت‌های مردمی و مجمع خیرین حامی معلولان استان قزوین، با اشاره به روند افزایش جمعیت سالمند اظهار کرد: با توجه به تغییرات جمعیتی، ایجاد مراکز تخصصی برای نگهداری و ارائه خدمات به سالمندان ضرورتی انکارناپذیر است و در همین راستا، احداث دهکده سالمندان در استان در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: برای اجرای این طرح، تأمین پنج هزار مترمربع زمین به ارزش تقریبی ۵۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده تا امکان ایجاد مجموعه‌ای متناسب با نیازهای سالمندان فراهم شود.

استاندار قزوین با اشاره به بازدید خود از سرای سالمندان استان گفت: حدود ۱۳ درصد جمعیت قزوین را سالمندان تشکیل می‌دهند و لازم است با توجه به روند تحولات جمعیتی، از هم‌اکنون برای پاسخگویی به نیازهای این گروه در سال‌های آینده برنامه‌ریزی کنیم.

نوذری با تأکید بر اینکه سالمندان به توجه، حمایت و حضور مؤثر در جامعه نیاز دارند، توسعه زیرساخت‌ها و خدمات اجتماعی متناسب با شرایط این قشر را ضروری دانست.

حمایت از اورژانس اجتماعی و خدمات بهزیستی

وی در بخش دیگری از سخنان خود، مسائل اجتماعی را به اندازه طرح‌های عمرانی و زیرساختی نیازمند سرمایه‌گذاری دانست و اظهار کرد: تقویت اورژانس اجتماعی و حمایت از مجموعه‌های فعال در حوزه بهزیستی باید در اولویت برنامه‌های استان قرار گیرد.

استاندار قزوین با اشاره به تأمین اعتبار برای تهیه خودروی اورژانس اجتماعی افزود: از محل اعتبارات حوزه اجتماعی استان برای خرید این خودرو کمک شده است و قرار است با حضور رئیس سازمان بهزیستی کشور تحویل داده شود.

نوذری همچنین با تأکید بر نقش تشکل‌های مردمی و خیرین در کاهش مشکلات اجتماعی گفت: دولت باید در این حوزه نقش تسهیلگر داشته باشد و با حمایت‌های مالی، معنوی و اداری، زمینه فعالیت مؤثرتر خیرین و مجموعه‌های مردمی را فراهم کند.

وی اعلام کرد: استانداری قزوین در کنار مجمع خیرین حامی معلولان خواهد بود و از ظرفیت‌های موجود برای حمایت از افراد دارای معلولیت، نیازمندان و سایر گروه‌های تحت پوشش بهزیستی استفاده می‌کند.

۹۰ هزار زن سرپرست خانوار در قزوین زندگی می‌کنند

استاندار قزوین در ادامه با اشاره به وضعیت زنان سرپرست خانوار در استان گفت: بر اساس آمار ارائه‌شده، حدود ۹۰ هزار زن سرپرست خانوار در قزوین زندگی می‌کنند که نزدیک به ۱۷ هزار نفر از آنان تحت پوشش کمیته امداد و چهار هزار نفر تحت پوشش سازمان بهزیستی هستند.

نوذری رسیدگی به مسائل این گروه و افراد دارای معلولیت را از مسئولیت‌های مهم دستگاه‌های اجرایی دانست و افزود: آسیب‌های اجتماعی ماهیتی پیچیده و چندوجهی دارند و نمی‌توان انتظار داشت یک یا چند دستگاه به‌تنهایی همه مشکلات را برطرف کنند؛ از این رو، مشارکت هماهنگ دستگاه‌های اجرایی، خیرین و تشکل‌های مردمی در این زمینه ضروری است.

وی با اشاره به تدوین سند توسعه اجتماعی استان اظهار کرد: این سند با دو محور اصلی کاهش آسیب‌های اجتماعی و افزایش نشاط عمومی تهیه شده و تلاش می‌کنیم با اجرای برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی، در کنار رسیدگی به مشکلات، زمینه افزایش امید و نشاط در جامعه را فراهم کنیم.

استاندار قزوین در بخش دیگری از این نشست، نیکوکاری و مسئولیت‌پذیری اجتماعی را از سرمایه‌های ارزشمند جامعه ایرانی دانست و گفت: باید جامعه‌ای بسازیم که در آن هیچ انسانی به دلیل فقر، ناتوانی یا معلولیت از زندگی همراه با عزت و کرامت انسانی محروم نماند.

وی با اشاره به پیشینه همدلی و کمک به همنوع در فرهنگ ایرانی افزود: با وجود تغییر سبک زندگی و مشکلات اقتصادی، روحیه نیکوکاری همچنان در جامعه وجود دارد و خیرین و فعالان اجتماعی با تلاش خود در حمایت از اقشار آسیب‌پذیر نقش‌آفرینی می‌کنند.

نوذری با قدردانی از خیرین و فعالان حوزه بهزیستی تأکید کرد: هدف باید فراهم‌کردن فرصت‌های برابر برای همه شهروندان باشد تا هیچ‌کس به دلیل شرایط اقتصادی یا جسمی از حقوق و امکانات اجتماعی محروم نشود.

وی در پایان، با اشاره به رویکرد دولت چهاردهم در تحقق عدالت اجتماعی خاطرنشان کرد: حمایت از اقشار کم‌درآمد باید در اولویت برنامه‌های حمایتی قرار گیرد و دولت نیز با تسهیل فعالیت‌های مردمی و ارائه حمایت‌های لازم، زمینه مشارکت گسترده‌تر خیرین در حل مسائل اجتماعی را فراهم کند.