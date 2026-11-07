به گزارش خبرنگار مهر، سیدجواد حسینی پیش از ظهر شنبه در نشست مجمع خیرین حامی افراد دارای معلولیت استان قزوین اظهار کرد: سازمان بهزیستی در سال ۱۳۵۹ با ۶ مأموریت حمایتی فعالیت خود را آغاز کرد، اما به‌تدریج دامنه مسئولیت‌های آن گسترش یافت و امروز ۱۷۲ مأموریت در حوزه‌های مختلف اجتماعی بر عهده دارد.

وی افزود: بهزیستی دیگر صرفاً یک نهاد حمایتی و مددجویی نیست، بلکه با تغییر رویکرد به سازمانی توانمندساز و فرصت‌آفرین تبدیل شده و خدمات آن علاوه بر افراد دارای معلولیت، گروه‌هایی مانند زنان سرپرست خانوار، کودکان و سالمندان را نیز دربرمی‌گیرد.

رئیس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به جمعیت بهره‌مند از خدمات این سازمان تصریح کرد: حدود ۸ میلیون نفر از خدمات و حمایت‌های بهزیستی استفاده می‌کنند و فعالیت این مجموعه تنها به حمایت مالی از افراد تحت پوشش محدود نیست؛ بلکه خدماتی مانند غربالگری شنوایی و بینایی، مراقبت از سالمندان، مداخلات اجتماعی و مشاوره نیز در دستور کار قرار دارد.

۱۷۲ مأموریت بر عهده بهزیستی است؛ دولت به‌تنهایی پاسخگو نیست

حسینی با اشاره به گستردگی مسئولیت‌های سازمان بهزیستی و محدودیت منابع آن گفت: در حال حاضر حدود ۲۵ هزار نیروی انسانی و اعتبارات ۱۳۰ هزار میلیارد تومانی برای اجرای مأموریت‌های سازمان در نظر گرفته شده، اما این امکانات با حجم وظایف و نیازهای جامعه هدف تناسب ندارد.

وی با بیان اینکه تجربه کشورهای دیگر نشان می‌دهد خدمات حمایتی و توانمندسازی نمی‌تواند صرفاً بر عهده دولت باشد، افزود: در برخی کشورها بخش عمده‌ای از این خدمات با مشارکت مردم و گروه‌های داوطلب ارائه می‌شود و فعالیت‌های اجتماعی نیز به‌صورت شبکه‌ای و سازمان‌یافته ساماندهی شده است.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأکید کرد: برای کنترل آسیب‌های اجتماعی و حمایت مؤثر از گروه‌های نیازمند، چاره‌ای جز استفاده از ظرفیت مردم، خیرین و تشکل‌های اجتماعی نداریم و مردمی‌سازی خدمات بهزیستی باید به‌صورت جدی دنبال شود.

وی با اشاره به خدمات اورژانس اجتماعی و خط مشاوره ۱۴۸۰ اظهار کرد: اورژانس اجتماعی با شماره ۱۲۳ به‌صورت شبانه‌روزی به شهروندان خدمات ارائه می‌دهد و افراد هنگام تماس، بدون آنکه درباره هویت و موقعیت اجتماعی آنان پرس‌وجو شود، از خدمات فوری برخوردار می‌شوند. خط ۱۴۸۰ نیز خدمات مشاوره رایگان ارائه می‌کند.

اختصاص ۳۲۷ میلیارد تومان برای اشتغال و ۷۹ میلیارد تومان برای مسکن در قزوین

رئیس سازمان بهزیستی کشور در ادامه با تشریح برنامه‌های حمایتی این سازمان در استان قزوین گفت: برای ایجاد ۵۲۶ فرصت شغلی در استان، ۳۲۷ میلیارد تومان اعتبار پیش‌بینی شده است که تحقق این برنامه به همراهی خیرین و مشارکت مردم نیاز دارد.

وی درباره برنامه‌های مسکن نیز اظهار کرد: تأمین و احداث ۳۹۴ واحد مسکونی برای جامعه هدف بهزیستی در قزوین با اعتبار ۷۹ میلیارد تومان در دستور کار قرار دارد که ۵۰ میلیارد تومان آن به‌صورت کمک بلاعوض تأمین می‌شود. همچنین برای هر واحد، تسهیلات ۴۰۰ میلیون تومانی با نرخ سود چهار درصد پیش‌بینی شده است.

حسینی با اشاره به افراد در انتظار دریافت خدمات مراکز مثبت زندگی افزود: چهار هزار و ۷۵۶ نفر در استان پشت نوبت دریافت خدمات این مراکز قرار دارند که برای رفع این مشکل، ۱۴ میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته است.

وی تأکید کرد: حمایت از مددجویان نباید به پرداخت مستمری محدود شود و آموزش، مهارت‌آموزی، اشتغال و فراهم کردن زمینه استقلال اقتصادی و اجتماعی آنان نیز باید در برنامه‌های حمایتی مورد توجه قرار گیرد.

اختصاص کمک بلاعوض به ۴۰۰ زن سرپرست خانوار

رئیس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به ضرورت حمایت از زنان سرپرست خانوار گفت: تمام زنان سرپرست خانواری که شرایط و استانداردهای لازم را داشته باشند باید از حمایت‌های این سازمان برخوردار شوند و بیمه رایگان زنان سرپرست خانوار روستایی نیز در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: در برنامه حمایتی استان قزوین، برای ۴۰۰ زن سرپرست خانوار به هر نفر ۷۰ میلیون تومان کمک بلاعوض اختصاص می‌یابد تا با تهیه چرخ خیاطی و راه‌اندازی فعالیت‌های تولیدی، زمینه اشتغال و کارآفرینی آنان فراهم شود.

حسینی همچنین با اشاره به حمایت از ازدواج جامعه هدف اظهار کرد: بهزیستی تعهد کرده است ۵۰ درصد هزینه‌های ازدواج افراد مشمول حمایت را تأمین کند و برای تأمین سهم باقی‌مانده نیز از ظرفیت مشارکت‌های مردمی و خیرین استفاده شود.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر نقش فناوری در افزایش توانمندی افراد دارای معلولیت گفت: فناوری و تجهیزات پیشرفته توانبخشی باید به جبران محدودیت‌های جسمی و گسترش توانایی‌های این افراد کمک کند.

وی ادامه داد: در همین راستا، برای تأمین وسایل و تجهیزات توانبخشی سه هزار و ۱۵۸ نفر در استان قزوین، حدود ۲۷ میلیارد تومان اعتبار اختصاص می‌یابد.

حسینی با اشاره به ظرفیت‌های علمی، ورزشی، هنری و اجتماعی افراد دارای معلولیت اظهار کرد: حدود پنج هزار و ۵۰۰ نفر از افراد دارای معلولیت در استان از استعدادها و توانمندی‌های برجسته برخوردارند و در عرصه‌های مختلف فعالیت می‌کنند؛ بنابراین باید این ظرفیت‌ها شناسایی و زمینه حضور مؤثرتر آنان در جامعه فراهم شود.

رئیس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به روند سالمندی جمعیت در ایران گفت: کشور با سرعتی سه تا ۱۰ برابر برخی کشورهای دیگر به سمت سالمندی حرکت می‌کند و از دهه ۱۴۲۰ به بعد، پیامدهای کاهش جمعیت و افزایش سهم سالمندان با شدت بیشتری نمایان خواهد شد.

وی با هشدار درباره کمبود نیروی انسانی متخصص در حوزه خدمات سالمندی و توانبخشی افزود: اگر از امروز برای تربیت نیروهای متخصص در رشته‌هایی مانند طب سالمندی، فیزیوتراپی، روان‌شناسی، مشاوره سالمندی و توانبخشی برنامه‌ریزی نکنیم، در سال‌های آینده با چالش جدی در ارائه خدمات به این گروه مواجه خواهیم شد.

حسینی همچنین بر ضرورت اتخاذ رویکرد خانواده‌محور در حمایت از افراد دارای معلولیت تأکید کرد و گفت: نگهداری از فرد دارای معلولیت شدید، فشارهای جسمی و روانی زیادی به اعضای خانواده وارد می‌کند و ممکن است والدین، خواهران و برادران او نیز با مشکلات جسمی و روانی مواجه شوند؛ ازاین‌رو حمایت‌ها باید خانواده فرد دارای معلولیت را نیز دربرگیرد.

اجرای طرح خدمات پزشکی و توانبخشی در منزل با حمایت بیمه‌ها

رئیس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به تصویب طرح بیمه خدمات و ویزیت در منزل در شورای عالی بیمه سلامت اظهار کرد: این طرح با ابتکار دانشگاه علوم پزشکی قزوین و در دوره مدیریت دکتر نامدار تدوین و به شورای عالی بیمه سلامت ارائه شد و پس از پیگیری‌های انجام‌شده به تصویب رسید.

وی ابراز امیدواری کرد با حمایت بیمه‌ها، خدمات پزشکی و توانبخشی در منزل برای سالمندان اجرایی شود تا این گروه بتوانند بدون نیاز به مراجعه مکرر به مراکز درمانی، از خدمات مورد نیاز بهره‌مند شوند.

حسینی با اشاره به افزایش سهم بودجه سازمان بهزیستی گفت: سهم اعتبارات این سازمان از ۱.۷ درصد به ۲.۴ درصد افزایش یافته و رکورد اعتبارات بهزیستی شکسته شده است؛ با این حال، توسعه خدمات و پاسخگویی به نیازهای جامعه هدف همچنان به مشارکت بیشتر مردم و خیرین نیاز دارد.

وی با تأکید بر ضرورت ساماندهی فعالیت‌های خیرخواهانه افزود: کار خیر باید هدفمند، اثربخش و متناسب با نیازهای واقعی جامعه باشد و فعالیت خیرین نیز باید به‌صورت شبکه‌ای، گروهی و سازمان‌یافته دنبال شود.

رئیس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به تجربه مجمع خیرین مدرسه‌ساز اظهار کرد: باید از الگوی موفق این مجموعه برای ساماندهی فعالیت خیرین در حوزه حمایت از افراد دارای معلولیت استفاده کنیم؛ چراکه مشارکت سازمان‌یافته مردم می‌تواند ظرفیت بزرگی برای توسعه خدمات اجتماعی ایجاد کند.

حسینی در پایان اعلام کرد: تا پایان سال، مجامع خیرین حامی افراد دارای معلولیت در تمام استان‌های کشور شکل می‌گیرد تا شبکه‌ای منسجم برای حمایت مؤثرتر از این افراد ایجاد شود.

وی خاطرنشان کرد: مردم قوی و دولت قوی در کنار یکدیگر می‌توانند کشور قدرتمندی بسازند و آینده مطلوب جامعه در گرو تقویت مشارکت مردمی و استفاده از ظرفیت خیرین و تشکل‌های اجتماعی است.