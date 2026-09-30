پنجره جمعیتی کشور چه سالی بسته خواهد شد؟

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بهزیستی کشور، سیدجواد حسینی در نشست خبری به مناسبت روز جهانی سالمندان اظهار کرد: اکنون حدود ۱۱ میلیون سالمند در کشور داریم که معادل ۱۳ درصد جمعیت را شامل میشود و ایران در آستانه ورود به دوره سالمندی قرار دارد.
وی با اشاره به تقسیمبندی مراحل سالمندی افزود: کشورهایی که ۷ تا ۱۴ درصد جمعیت آنها سالمند باشد در مرحله ورود به سالمندی قرار دارند؛ جمعیت سالمند ۱۴ تا ۲۱ درصد به معنای سالمند شدن جامعه، ۲۱ تا ۲۷ درصد به معنای سالخورده شدن و بالای ۲۷ درصد نیز به معنای ورود به مرحله شدیداً سالخورده است.
رئیس سازمان بهزیستی کشور ادامه داد: در حال حاضر ایران با بحران سالمندی مواجه نیست اما با توجه به روند موجود، بحران سالمندی را در پیش داریم چراکه ایران جزو پنج کشور نخست دنیا از نظر سرعت رشد جمعیت سالمند است.
حسینی تصریح کرد: رشد جمعیت کشور ۱.۲۴ درصد و رشد جمعیت سالمندان ۴.۴۸ درصد است؛ بنابراین سرعت رشد جمعیت سالمندان بیش از چهار برابر رشد کل جمعیت کشور است. پیشبینی میشود در فاصله سالهای ۱۴۲۰ تا ۱۴۲۲ پنجره جمعیتی کشور بسته شود و تعداد سالمندان از جمعیت جوان پیشی بگیرد.
رئیس سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه بحران سالمندی یک موضوع اجتماعی است، گفت: این موضوع همه ابعاد جامعه را تحت تأثیر قرار میدهد و اگر از هماکنون برای آن طراحی و برنامهریزی نکنیم، با سالمندی مخاطرهآمیز مواجه خواهیم شد.
حسینی با اشاره به رویکرد سازمان بهزیستی در این زمینه اظهار کرد: چرخش از سالمندی مخاطرهآمیز به سالمندی سالم را مدنظر داریم و سازمان بهزیستی به عنوان دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور در این مسیر فعالیت میکند.
وی با اشاره به همپوشانی سالمندی و معلولیت افزود: حدود ۲۶۰ هزار نفر از سالمندان دارای معلولیت هستند و ۲۲ درصد افراد دارای معلولیت را سالمندان تشکیل میدهند.
افزایش سالمندان تنها زنگ خطر جدید
رئیس سازمان بهزیستی کشور همچنین به افزایش پدیده سالمندان تنها اشاره کرد و گفت: ۷۷ هزار سالمند زن سرپرست خانوار تنها داریم و در حال مواجه شدن با پدیده سالمندان تنها هستیم. ۵۱ هزار زن سالمند تنها نیز تحت پوشش برنامههای توانمندسازی قرار دارند.
وی درباره تبعات اجتماعی سالمندی گفت: نرخ درگیری افراد غیرسالمند با نگهداری از سالمندان ۱۸ درصد است؛ یعنی به ازای هر ۱۰۰ سالمند، ۱۸ نفر از افراد غیرسالمند درگیر نگهداری از آنها میشوند.
رئیس سازمان بهزیستی کشور افزود: در کنار این مسئله، ۶۵ درصد افراد نگرانی ذهنی درباره سالمندی را تجربه میکنند و نگرانیهای فیزیکی و مالی نیز در این زمینه وجود دارد.
حسینی با اشاره به وضعیت حمایتهای مالی از سالمندان گفت: ۶۰ درصد سالمندان تحت پوشش مستمری نیستند؛ به این معنا که از هر ۱۰ سالمند، ۶ نفر تحت پوشش مستمری قرار ندارند.
وی همچنین با اشاره به کاهش وضعیت درآمدی سالمندان پس از ۷۰ سالگی اظهار کرد: با عبور از ۷۰ سالگی، وضعیت درآمدی سالمندان کاهش پیدا میکند؛ بهطوری که میانگین دهک درآمدی افراد ۶۰ تا ۷۰ ساله ۵.۷۶ و میانگین دهک درآمدی افراد بالای ۷۰ سال، ۴ است و این افراد به سمت فقر حرکت میکنند. در ۳۰ استان کشور، میانگین دهک سالمندان پایینتر از میانگین دهک کل جمعیت است.
حسینی همچنین شاخص درآمدی سالمندان را ۷۰ درصد و شاخص دارایی آنها را ۴۵ درصد عنوان کرد و گفت که پس از ۷۰ سالگی افت شاخصهای اقتصادی سالمندان بیشتر میشود.
وی در ادامه با اشاره به وضعیت سلامت سالمندان اظهار کرد: ۹ درصد سالمندان از یک بیماری خاص رنج میبرند و ۵۰ درصد مستمریبگیران سالمند سازمان بهزیستی دارای معلولیت شدید و خیلی شدید هستند.
رونمایی از سند اشتغال سالمندی در آینده نزدیک
حسینی از رونمایی سند اشتغال سالمندی در آینده نزدیک خبر داد و گفت: در این سند مشخص میشود سالمندان در چه مشاغلی میتوانند به کار گرفته شوند و جوانانی که در حوزه سالمندی فعالیت میکنند نیز در چه حوزههایی امکان اشتغال خواهند داشت. همچنین جایزه ملی سالمندی به ۱۰ سالمند موفق و بانشاط در حوزههای مختلف اهدا میشود.
رئیس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به اقدامات انجامشده برای اشتغال سالمندان اظهار کرد: سال گذشته ۱۳ هزار فرصت شغلی برای سالمندان ایجاد کردیم. ۲۷۵۰ مرکز سلام محله راهاندازی شده و در ۴۵۰ مرکز نیز پاتوق مهر و گفتوگو ایجاد شده است که سالمندان در این مراکز دور هم جمع میشوند، گفتوگو میکنند و آموزشها و مهارتهای لازم برای حفظ سلامت را دریافت میکنند. در این مراکز غربالگری آب سیاه انجام شده و ۲۰ هزار عینک نیز بهصورت رایگان در اختیار سالمندان قرار گرفته است.
رئیس سازمان بهزیستی کشور درباره حمایتهای بیمهای از زنان سرپرست خانوار عنوان کرد: تمام زنان سرپرست خانوار تحت پوشش بیمه اجتماعی قرار دارند و این بیمه در روستاها و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر بهصورت رایگان ارائه میشود.
حسینی با اشاره به طرح شهرهای دوستدار سالمند اظهار کرد: تاکنون ۱۹ شهر دوستدار سالمند ایجاد شده است و در این طرح تلاش میشود شهر دسترسپذیر شود. شهر دوستدار سالمند دارای هشت مؤلفه است که یکی از این مؤلفهها گردشگری سالمندی است و ایران این موضوع را در این طرح ایجاد کرده است.
رئیس سازمان بهزیستی کشور همچنین از تدوین لایحه حمایت از حقوق سالمندان خبر داد و افزود: این لایحه در حال تدوین است چراکه در حال حاضر تنها یک درصد قوانین موجود در راستای حمایت از سالمندان است.
اجرای پیمایش ملی سالمندان
حسینی با اشاره به اقدامات پژوهشی در حوزه سالمندی گفت: پیمایش ملی سالمندان انجام شده است و نتایج آن میتواند در سیاستگذاری و برنامهریزیهای این حوزه مورد استفاده قرار گیرد.
وی همچنین از تأمین ۳۷۷۰ واحد مسکن برای سالمندان خبر داد و گفت: این پروژهها بیش از ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند.
رئیس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به خدمات این سازمان به سالمندان گفت: به بیش از ۸۰۰ هزار سالمند خدمات ارائه میکنیم و ۱۴۲ هزار نفر نیز تحت پوشش برنامههای آگاهسازی و پیشگیری از معلولیت قرار دارند. ۱۶۴ مرکز روزانه توانبخشی و آموزشی ویژه سالمندان فعال است که به ۸ هزار نفر خدمات ارائه میکنند.
وی همچنین از ارائه ۲۲ هزار مورد ویزیت در منزل، تأمین ۳۳ هزار وسیله توانبخشی و پرداخت ۲۸ هزار مورد کمکهزینه معیشتی به سالمندان خبر داد.
ورود ۱۲۳ اورژانس اجتماعی به موضوع سالمندآزاری
حسینی با اشاره به موضوع سالمندآزاری گفت: ۱۲۳ اورژانس اجتماعی در موضوع سالمندآزاری ورود میکند و در موارد گزارششده، مداخلات لازم از سوی این مراکز انجام میشود.
حسینی رئیس سازمان بهزیستی کشور در نشست با رسانهها در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره برگزاری آزمون استخدامی افراد دارای معلولیت گفت: بر اساس اعلام سازمان بهزیستی، ثبتنام متقاضیان از طریق سامانه مرکز آزمون جهاد دانشگاهی به آدرس https://hrtc.ir/?utm_source=chatgpt.com انجام میشود. در این آزمون ۱۰ هزار نفر مشمول قانون سهمیه ۳ درصد استخدام افراد دارای معلولیت هستند و در نهایت ۳۲۰۰ نفر در ۳۲ دستگاه اجرایی به استخدام درمیآیند.
حسینی درباره اقدامات انجامشده برای حمایت از جامعه ناشنوایان گفت: لایحه رسمیتبخشی به زبان اشاره ایرانی به صحن علنی دولت رفته و بهزودی در هیئت دولت تصویب خواهد شد.
وی با اشاره به برنامههای اشتغالزایی برای افراد ناشنوا افزود: سال گذشته برای سه هزار فرد ناشنوا تسهیلات ایجاد فرصت شغلی اختصاص یافت. در صورتی که کارفرمایان افراد ناشنوا را به کار بگیرند، ۵۰ درصد حقوق آنها از سوی بهزیستی پرداخت میشود و مابقی حقوق را کارفرما پرداخت خواهد کرد.
حسینی با اشاره به حمایت از خدمات مترجمی زبان اشاره اظهار کرد: برای نخستینبار امسال در قانون بودجه ردیف اختصاصی برای مترجمی زبان اشاره در نظر گرفته شده و ۱۵ میلیارد تومان به این بخش اختصاص یافته است.۱۲ هزار مورد اعزام مترجم زبان اشاره برای ناشنوایان انجام شده و ۷۶۰ مترجم زبان اشاره نیز تربیت کردهایم.
حمایت از دانشآموزان بازمانده از تحصیل
رئیس سازمان بهزیستی کشور همچنین درباره حمایت از دانشآموزان و دانشجویان تحت پوشش گفت: ۲۴۳ هزار دانشآموز و ۱۹ هزار دانشجو تحت حمایت سازمان بهزیستی قرار دارند.شهریه دانشجویان تحت پوشش تا سقف ۲۰ تا ۲۵ میلیون تومان پرداخت میشود و برای دانشآموزان نیز کمکهزینهای یک میلیون تومانی در نظر گرفته شده است.
وی با اشاره به برنامه بازگرداندن کودکان و نوجوانان بازمانده از تحصیل به مدرسه گفت: ۲۸۰۸ نفر از بازماندگان از تحصیل برای بازگشت به مدرسه شناسایی و حمایت شدهاند و در صورت بازگشت به تحصیل به ازای هر نفر ماهانه ۲ میلیون تومان مشوق پرداخت میشود
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