به گزارش خبرگزاری مهر، قیمت طلا و انواع سکه در معاملات امروز (۱۶ آبان ماه) کاهش یافت و هر گرم طلای ۱۸ عیار با افت ۱.۲۲ درصدی به ۲۵ میلیون و ۸۴۶ هزار و ۷۰۰ تومان رسید.

بر اساس داده‌های بازار، هر مثقال طلای ۱۸ عیار نیز با کاهش ۱.۲۲ درصدی، ۱۱۱ میلیون و ۹۵۹ هزار تومان قیمت‌گذاری شد.

در بازار سکه نیز روند قیمت‌ها نزولی بود؛ سکه امامی با افت ۱.۷۶ درصدی به ۲۶۱ میلیون و ۵۱۰ هزار تومان و سکه بهار آزادی با کاهش ۱.۶۴ درصدی به ۲۵۳ میلیون و ۱۸۰ هزار تومان رسید.

همچنین نیم‌سکه با کاهش ۱.۵۱ درصدی، ۱۳۷ میلیون و ۸۸۰ هزار تومان و ربع‌سکه با افت ۱.۶۶ درصدی، ۷۳ میلیون و ۶۶۰ هزار تومان معامله شد.

در این میان، سکه گرمی بدون تغییر نسبت به روز گذشته، ۳۸ میلیون تومان قیمت داشت.

در بازارهای جهانی نیز هر اونس طلا با رشد ۰.۱۹ درصدی به ۴۰۷۰ دلار و ۴۱ سنت رسید.

با وجود کاهش روزانه قیمت‌ها، بررسی تغییرات هفتگی نشان می‌دهد طلای ۱۸ عیار در مقایسه با هفت روز گذشته ۱.۰۵ درصد و اونس جهانی ۵.۰۲ درصد افزایش قیمت داشته‌اند؛ در مقابل، نیم‌سکه و ربع‌سکه به ترتیب ۰.۶۱ و ۰.۹۷ درصد افت هفتگی را ثبت کرده‌اند.