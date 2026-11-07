به گزارش خبرنگار مهر، آئین تکریم و معارفه فرمانده پایگاه دریایی غرب خزر ارتش بعد از ظهر شنبه با حضور امیر دریادار محسن رزاقی فرمانده ناوگان شمال و منطقه چهارم دریایی امام رضا (ع)، مسئولان شهرستانی، ائمه جمعه، خانواده‌های معظم شهدا و جمعی از فرماندهان و کارکنان ارتش در آستارا برگزار شد.

در این مراسم از خدمات و تلاش‌های ناخدایکم عرشه عادل میرصادقی در دوران مسئولیت فرماندهی پایگاه دریایی غرب خزر قدردانی و ناخدایکم عرشه داور نظری به عنوان سرپرست جدید این پایگاه معرفی شد.

فرماندار آستارا در این مراسم با قدردانی از نقش‌آفرینی نیروی دریایی ارتش در تأمین امنیت مرزهای آبی کشور، اظهار کرد: امنیت پایدار امروز در منطقه مرهون ایثار، آمادگی و حضور مقتدرانه نیروهای مسلح به ویژه نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران است.

علی درمانی با اشاره به جایگاه راهبردی شهرستان مرزی بندر آستارا در حاشیه دریای خزر افزود: تعامل سازنده میان نیروهای مسلح و مجموعه مدیریت شهرستان زمینه‌ساز توسعه، آرامش و ارتقای شاخص‌های امنیتی و اجتماعی منطقه شده است.

وی ادامه داد: نیروی دریایی ارتش علاوه بر انجام مأموریت‌های دفاعی و صیانتی، همواره در عرصه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی و امدادی نیز حضوری مؤثر و ارزشمند داشته و مورد اعتماد مردم منطقه است.

فرماندار آستارا با تبریک انتصاب سرپرست جدید پایگاه دریایی غرب خزر، برای وی در انجام مأموریت‌های محوله آرزوی موفقیت کرد و از خدمات فرمانده پیشین این مجموعه نیز تقدیر به عمل آورد.

در پایان این آئین با اهدای لوح سپاس از زحمات ناخدایکم عرشه عادل میرصادقی تجلیل و حکم انتصاب ناخدایکم عرشه داور نظری به عنوان سرپرست جدید پایگاه دریایی غرب خزر ارتش جمهوری اسلامی ایران اعطا شد.