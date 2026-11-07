به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تکریم و معارفه مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کردستان ظهر شنیه با حضور محمد جباری، رئیس‌کل دادگستری استان، مدیرکل حفاظت و اطلاعات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و اعضای شورای قضایی در سنندج برگزار شد.

رئیس کل دادگستری کردستان در این مراسم با تأکید بر نقش تقوا و تلاش جمعی در انجام مسئولیت‌های اداری اظهار کرد: تقوا از فرد آغاز می‌شود و در تعاملات اجتماعی و فعالیت‌های جمعی به کمال می‌رسد که نتیجه آن خدمت‌رسانی صادقانه به مردم است.

محمد جباری با اشاره به اقدامات انجام‌شده در دوره تحول و تعالی قوه قضائیه افزود: اجرای قانون حدنگار و قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، گام مهمی در ساماندهی امور ثبتی و کاهش مشکلات حقوقی و قضایی بوده است.

رئیس‌کل دادگستری کردستان ادامه داد: اجرای این قوانین در کاهش پرونده‌های ناشی از اختلافات ملکی، کلاهبرداری، فروش مال غیر و پرونده‌های کثیرالشاکی نقش مؤثری داشته است.

جباری همدلی و همکاری میان دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌های استان را از عوامل پیشبرد این قوانین دانست و گفت: تعامل ایجادشده در این زمینه به افزایش رضایتمندی مردم منجر شده است.

در ادامه این مراسم، مدیرکل حفاظت و اطلاعات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، هوشمندسازی فرایندهای ثبتی را از ضرورت‌های ارتقای عملکرد این مجموعه عنوان کرد و خواستار تعامل نزدیک مدیریت جدید ثبت اسناد با دادگستری استان برای رفع مشکلات ثبتی و رسیدگی به پرونده‌های کثیرالشاکی شد.

آقاجری با بیان اینکه هوشمندسازی خدمات ثبتی به افزایش شفافیت و کاهش تخلفات کمک می‌کند، بر ضرورت حضور میدانی مدیرکل جدید در میان مردم و رسیدگی به مطالبات و مشکلات آنان تأکید کرد.

تحویل اسناد مالکیت به دستگاه‌های اجرایی کردستان

در حاشیه این مراسم، اسناد مالکیت تعدادی از اراضی و املاک دستگاه‌های اجرایی استان نیز تحویل نمایندگان مربوطه شد.

بر این اساس، ۱۹۶ برگ سند سازمان ملی زمین و مسکن به مساحت ۱۷ هکتار، ۳۱ برگ سند وزارت نیرو به مساحت ۶.۷ هکتار، ۲۱ برگ سند وزارت بهداشت به مساحت ۱.۲ هکتار و ۳۰۶ برگ سند کمیته امداد واگذار شد.

در پایان این مراسم، ضمن قدردانی از دو سال فعالیت رضا اعظمی در سمت مدیرکل ثبت اسناد و املاک کردستان، علی‌محمد براتی به‌عنوان مدیرکل جدید این مجموعه معرفی شد.