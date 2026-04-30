آرامگاه فردوسی مشهد سنددار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، آرامگاه فردوسی مشهد پس از گذشت ۶۰ سال سنددار شد و امروز دهم اردیبهشت ماه این سند تحویل مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شد. همزمان افزون بر هزار فقره سند شرکت شهرک‌های صنعتی، آستان قدس و اوقاف نیز اهدا شد.

حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ظهر پنجشنبه در مراسم اهدای اسناد مالکیت دولتی و وقفی در خراسان رضوی اظهار کرد: تجربیات خوب خراسان رضوی در حوزه ثبت اسناد و املاک برای حل مشکلات ثبتی باید به سایر استان‌ها منتقل شود.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تاکید کرد: در حل معضلات ثبتی باید مدیران حضور میدانی داشته باشند.

در ادامه سید مرتضی مولوی پور، مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی نیز اظهار کرد: سال گذشته بیش از ۶ هزار و ۴۰۰ سند مالکیت برای املاک دولتی در خراسان رضوی صادر شد و ۴۰۰ فقره سند دولتی دیگر در استان دفترچه ای است که تلاش می شود تا پایان اردیبهشت ماه تبدیل به تک برگ شود.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی افزود: در حوزه شرکت شهرک‌های صنعتی نیز در سال گذشته حدود هزار فقره سند مالکیت صادر شده و اسناد مالکیت شرکت‌های شهرک صنعتی تبدیل به سند تک برگ شده است و فقط ۲ برگه باید تعیین تکلیف شود که تا پایان نیمه اول سال جشن اتمام حدنگاری شرکت شهرک‌های صنعتی برگزار می شود.

وی اضافه کرد: در حوزه آستان قدس رضوی پارسال نیز ۱۷۰ پلاک ثبتی به مساحت ۶۴ هزار هکتار حدنگاری شده و اسناد مربوطه صادر شده است. در حوزه اوقاف نیز بیش از ۳۱ هزار و ۱۵۰ هکتار اراضی وقفی در قالب ۹۶۰ سند مالکیت حدنگاری شد.

مولوی پور ادامه داد: در بخش نیروهای مسلح نیز املاک ارتش، پدافند هوایی و نیروی انتظامی حدنگاری شده و اسناد مالکیت صادر شده و فقط تعدادی از املاک سپاه باقی مانده که تا پایان تابستان حدنگاری خواهد شد.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی گفت: در حوزه میراث فرهنگی نیز سال گذشته ۳۶ فقره سند مالکیت برای املاک میراث فرهنگی صادر شد و مشکلات مالکیت آرامگاه فردوسی بعد از ۶۰ سال برطرف و سند آرامگاه امروز رونمایی شد.

وی عنوان کرد: همچنین مشکلات مالکیتی آپارتمان‌های منطقه ۶۰۰ دستگاه و ۵۱۲ دستگاه مشهد نیز در حال رفع و اسناد در حال صدور است.