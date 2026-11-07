به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «دمنوش آویشن» به نویسندگی و کارگردانی محمود حیدری از ۱۹ آبان، ساعت ۱۹:۴۵ در تماشاخانه جوانمرد خانه تئاتر روی صحنه می‌رود.

این اثر نمایشی روایتگر مردی است که برای ملاقات با شخصی به نام آقای دینو وارد یک مجموعه فرهنگی‌هنری می‌شود اما این ملاقات، برخلاف انتظار، با اتفاقاتی همراه می‌شود که مسیر حضور وی در این مجموعه را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

سحر ‌آقاسی، احمدرضا بحری، محمد ‌مظاهر، معین ‌خدیوی، محمدمحسن ‌شفیعی، اکبر ‌سلمانی ‌اله ‌دادی، کاوه فرجاد منش بازیگران این نمایش ۷۰ دقیقه‌ای هستند.

در خلاصه این اثر آمده‌است: «شخصی برای ملاقات با آقای دینو وارد مجموعه فرهنگی هنری می‌شود.»

از دیگر عوامل این اثر نمایشی می‌توان به همراه کارگردان: هادی ‌تک ‌زارع، گروه کارگردانی: ماتیسا ‌مروتی، آرین ‌اسماعیل ‌زاده، طراح صحنه: آرمان میربابایی، طراح صدا، آهنگساز: کوروش ‌خدیوی، مدیر صحنه: مهرداد نعیمی، اپراتور صدا: علی سان ملاح، اپراتور نور: کوشا ‌محسن ‌زاده، ساخت تیزر: پیام ‌افشاری، دوپا، روابط عمومی، تبلیغات: پارسا اسماعیلی اشاره کرد.

«دمنوش آویشن» تازه‌ترین تجربه گروه اجرایی پس از اجرای نمایش «کِریم» است.

علاقه‌مندان می‌توانند برای تهیه بلیت و کسب اطلاعات بیشتر به برگه این نمایش در سایت تیوال مراجعه کنند.