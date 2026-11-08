به گزارش خبرگزاری مهر، مجموعه هنرهای نمایشی تراب به مناسبت ایام فاطمیه و با هدف پاسداشت مقام والای حضرت فاطمه زهرا (س)، ۲ نمایش آئینی با عناوین «حریم» و «خانه‌ای از گل و اندوه» را با محوریت بانوی بی‌نشان، در عمارت بلدیه روی صحنه می‌برد.

این ۲ اثر به تهیه‌کنندگی و کارگردانی امیراحمد رحمتی، با قلم حسین مهکام و مدیریت تولید زهرا پورخرمی تولید شده‌اند. نکته قابل توجه در اجرای این ۲ نمایش، فعالیت تمامی اعضای گروه در قالب نذر فرهنگی و با هدف ادای احترام به ساحت مقدس حضرت فاطمه زهرا (س) است.

بر اساس برنامه اعلام‌شده، نمایش «حریم» هر شب ساعت ۱۹ با مدت‌زمان ۶۰ دقیقه و نمایش «خانه‌ای از گل و اندوه» ساعت ۲۰:۳۰ با مدت‌زمان ۹۵ دقیقه اجرا خواهند شد. این اجراها تا ۲۲ آبان‌ در سالن آمفی‌تئاتر عمارت بلدیه، واقع در ضلع شمالی میدان امام خمینی (ره)، میزبان مخاطبان است.

امیراحمد رحمتی، سید حسین صندید، امیرحسین فارسی، امیرحسین قائمی، محسن مکرمی، محمدحسن خوش‌نظری، معین نقیبی‌راد، مهدیس میقانی، علی اردستانی و محمد یاسین نیشابوری گروه بازیگران این ۲ نمایش را تشکیل می‌دهند.

همچنین عوامل این ۲ نمایش عبارتند از روابط عمومی: عارفه شاه‌علی، مهدی آریافر، بازنویسی متن: سید مرتضی هاشمی گلپایگانی، مدیر فنی: سید محمدجواد میرشفیعی، سید محمدهادی میرشفیعی، دستیاران کارگردان: محسن مکرمی، سید حسین صندید، برنامه‌ریز: سماء دقیق‌کفاشان، منشی صحنه: سمانه سادات حسن‌زاده طباطبایی، اجرائیات: زهرا خرسندی، صدابردار: سید محمد صندید، نورپرداز: کاظم خدابنده‌لو، گریم: عطاالله نجفی، موسیقی: امیراحمد رحمتی، طراح لباس: اکرم شهیدی‌پور، الهه اسفندیاری، دکور: مائده سادات میرشفیعی، ساجده سادات میرشفیعی، گرافیک: سید مهدی حسینی.