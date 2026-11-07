سید عادل رهبریان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی صدور هشدار قرمز شماره ۲ هواشناسی و بر اساس مصوبات ستاد مدیریت بحران استان، تمامی نیروها و تجهیزات جمعیت هلال‌احمر کهگیلویه و بویراحمد برای مواجهه با پیامدهای سامانه بارشی پیش‌رو در آماده‌باش کامل قرار گرفته‌اند.

وی افزود: بر اساس پیش‌بینی‌های هواشناسی، فعالیت این سامانه از ظهر شنبه ۱۶ آبان‌ماه آغاز شده و تا اوایل دوشنبه ۱۸ آبان‌ماه ادامه خواهد داشت و در این مدت شاهد تشدید بارش‌ها در مناطق مختلف استان خواهیم بود.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به مخاطرات این سامانه جوی بیان کرد: بارش‌های شدید، رعدوبرق، تگرگ، وزش بادهای شدید و احتمال بارش برف در مناطق سردسیر از جمله پدیده‌های پیش‌بینی‌شده است که ضرورت افزایش آمادگی دستگاه‌های امدادی و خدمات‌رسان را دوچندان می‌کند.

رهبریان ادامه داد: تمامی پایگاه‌های امداد و نجات، نیروهای عملیاتی، تیم‌های تخصصی و امکانات لجستیکی جمعیت هلال‌احمر استان در حالت آماده‌باش قرار دارند تا در صورت وقوع هرگونه حادثه، امدادرسانی در سریع‌ترین زمان ممکن انجام شود.

وی با تأکید بر نظارت مستمر بر شرایط جوی و وضعیت مناطق مختلف استان تصریح کرد: به‌صورت لحظه‌ای و مستمر با مدیران شعب هلال‌احمر در سراسر استان در ارتباط هستیم و وضعیت جوی و حوادث احتمالی را رصد می‌کنیم تا در صورت نیاز، امدادگران بدون تأخیر به مناطق حادثه‌دیده اعزام شوند.

۱۱۲؛ خط ارتباطی شبانه‌روزی مردم با امدادگران

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به فعالیت شبانه‌روزی سامانه ندای امداد گفت: سامانه پاسخگویی اضطراری ۱۱۲ به‌عنوان پل ارتباطی شهروندان با مرکز کنترل و هماهنگی عملیات هلال‌احمر (EOC)، به‌صورت ۲۴ ساعته آماده دریافت گزارش حوادث و درخواست‌های امدادی است.

وی بیان کرد: یکی از قابلیت‌های مهم این سامانه، امکان برقراری تماس حتی بدون سیم‌کارت یا در مناطقی است که اپراتور تلفن همراه فرد پوشش و آنتن‌دهی مناسبی ندارد؛ به‌گونه‌ای که تماس از طریق شبکه تلفن همراه در دسترس برقرار و شهروندان به اپراتورهای امدادی متصل می‌شوند.

رهبریان در ادامه با تأکید بر ضرورت رعایت توصیه‌های ایمنی از سوی مردم گفت: از شهروندان، عشایر و مسافران درخواست می‌کنیم با توجه به شرایط جوی پیش‌رو، از ترددهای غیرضروری خودداری کنند و در زمان بارندگی به هیچ عنوان در حریم رودخانه‌ها و مسیل‌ها یا مناطق مرتفع توقف و استقرار نداشته باشند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر کهگیلویه و بویراحمد در پایان تأکید کرد: شهروندان در صورت مواجهه با هرگونه حادثه یا شرایط اضطراری، موضوع را در سریع‌ترین زمان از طریق شماره ۱۱۲ به هلال‌احمر اطلاع دهند تا اقدامات امدادی لازم انجام شود.