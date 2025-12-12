امدادرسانی به ۶۳ خانوار کهگیلویه و بویراحمد درگیر در برف و آبگرفتگی

عادل رهبریان» در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در پی بارش‌های اخیر، تیم‌های امدادی این جمعیت برای کمک به شهروندان در مناطق مختلف استان بسیج شدند.

وی با اشاره به اینکه در مجموع به ۶۳ مورد آب‌گرفتگی منازل مسکونی رسیدگی شد، افزود: در این رابطه ۲۴۸ نفر از هم‌استانی‌های آسیب‌دیده امدادرسانی شد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: از این تعداد، در ۳۵ مورد عملیات تخلیه آب از منازل انجام و به آسیب‌دیدگان نیز چادر و مواد غذایی توزیع شد.

وی با اشاره به گستردگی عملیات‌های امدادی، بیان کرد: در این زمینه ۲۴ تیم عملیاتی و ۵۳ خودروی امدادی متعلق به هلال احمر در سطح استان به صورت شبانه‌روزی در حال ارائه خدمات به هم‌استانی‌ها هستند.

مظفری از شهروندان خواست در صورت مواجهه با هرگونه حادثه یا نیاز به کمک‌های امدادی، با شماره تلفن ۱۱۲ تماس بگیرند.