عادل رهبریان در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بلافاصله پس از وقوع زمینلرزه، جلسه مدیریت عملیات با حضور معاونان جمعیت هلالاحمر و مسئولان شهرستانهای درگیر برگزار شد و تیمهای امدادی برای ارزیابی وضعیت مناطق اعزام شدند.
وی افزود: در شهر یاسوج چهار تیم امدادی برای ارزیابی میدانی مناطق مختلف اعزام شده و در سیسخت نیز سه تیم برای بررسی شرایط و شناسایی خسارات احتمالی فعالیت کردهاند.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: خوشبختانه تاکنون گزارشی از خسارت ناشی از این زمینلرزه دریافت نشده است، اما تیمهای امدادی همچنان در آمادهباش هستند تا در صورت اعلام هرگونه مورد، بلافاصله برای امدادرسانی اعزام شوند.
رهبریان با اشاره به نحوه اعلام موارد احتمالی خسارت گفت: شهروندان در صورت مشاهده خسارت یا نیاز به خدمات امدادی میتوانند با شماره ۱۱۲، سامانه امداد و نجات جمعیت هلالاحمر، تماس بگیرند یا موضوع را به جمعیت هلالاحمر شهرستان بویراحمد اطلاع دهند.
وی تأکید کرد: ارزیابی مناطق همچنان ادامه دارد و در صورت اعلام خسارت یا نیاز مردم، تیمهای امدادی هلالاحمر برای بررسی و امدادرسانی اعزام خواهند شد.
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