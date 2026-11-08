به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌اصغر کمالی‌زاده مدیرعامل سازمان نوسازی شهرداری تهران در با اشاره به اجرای برنامه چهارساله رفع معارضات شهری اظهار کرد: در آغاز اجرای این برنامه، ۲ هزار و ۸۲۸ پایه برق محدودکننده تردد در سطح شهر تهران شناسایی و احصا شد که ساماندهی و جابه‌جایی آنها در قالب برنامه اقدام مشترک ستاد بازآفرینی کلانشهر تهران و با مشارکت دستگاه‌های اجرایی از جمله شرکت توزیع برق، در دستور کار قرار گرفت.

وی با بیان اینکه محدودیت‌های اعتباری شرکت‌های توزیع برق، اجرای این طرح را با چالش‌هایی مواجه کرده بود، افزود: با توجه به ضرورت تسریع در رفع معارضات و بازگشایی معابر، مسئولیت اصلی اجرای طرح بر عهده شهرداری تهران قرار گرفت و عملیات جابه‌جایی از طریق مناطق ۲۲گانه، با راهبری سازمان نوسازی شهرداری تهران، دنبال شد.

کمالی‌زاده با اشاره به تحقق عملکردی فراتر از برنامه در این حوزه تصریح کرد: تاکنون بیش از ۱۵۹۸ پایه برق محدودکننده تردد جابه‌جا شده است که این دستاورد حاصل حمایت‌های اعتباری، تلاش مجموعه مدیریت شهری و همراهی مناطق شهرداری تهران بوده است.

مدیرعامل سازمان نوسازی شهرداری تهران با تقدیر از عملکرد مناطق در اجرای این طرح گفت: منطقه ۱۷ با جابه‌جایی بیش از ۲۰۰ پایه برق، رتبه نخست را به خود اختصاص داده است. همچنین منطقه ۱۲ با جابه‌جایی بیش از ۱۰۰ پایه و مناطق ۹، ۱۶ و ۱۳ نیز عملکرد قابل توجهی در پیشبرد این برنامه داشته‌اند.

وی با اشاره به ضرورت تداوم عملیات اجرایی و رفع معارضات باقی‌مانده خاطرنشان کرد: بیش از ۱۲۰۰ پایه برق محدودکننده تردد همچنان در سطح مناطق باقی مانده است که جابه‌جایی آنها نیازمند مساعدت دولت و تأمین اعتبارات لازم است. با توجه به تدقیق آمار و اطلاعات و انجام برداشت‌های میدانی مجدد در مناطق، شناسایی و احصای پایه‌های باقی‌مانده در حال به‌روزرسانی است و آمار نهایی پس از تکمیل این فرآیند مشخص خواهد شد.

کمالی‌زاده ادامه داد: در همین راستا، سازمان نوسازی شهرداری تهران با تدوین شیوه‌نامه و فرآیندهای اجرایی، زمینه اجرای هماهنگ این برنامه را فراهم کرده و دستورالعمل مربوطه را به تمامی مناطق ۲۲گانه ابلاغ کرده است.

وی در پایان با تأکید بر استمرار اقدامات اجرایی گفت: برنامه‌ریزی منسجم برای ادامه عملیات جابه‌جایی در دست اقدام است و با تأمین اعتبارات مورد نیاز، امکان رفع معارضات باقی‌مانده و بازگشایی معابر فراهم خواهد شد؛ اقدامی که نقش مؤثری در ارتقای نفوذپذیری، بهبود دسترسی و تسهیل تردد در بافت‌های شهری تهران خواهد داشت.