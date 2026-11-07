به گزارش خبرنگار مهر، رزمایش بزرگ درمانی قرارگاه جهادی نسل سومی‌ها از صبح شنبه ۱۶ آبان‌ با حضور جمعی از اساتید برجسته دانشگاهی، پزشکان متخصص و فوق‌تخصص، دندانپزشکان، کادر درمان و دانشجویان علوم پزشکی از سراسر کشور در استان خوزستان آغاز شد؛ حرکتی گسترده و امیدآفرین که با هدف ارائه خدمات رایگان درمانی به هزاران نفر از مردم مناطق کم‌برخوردار استان برگزار می‌شود.

این مجموعه مردمی و جهادی که پیش‌تر تجربه موفق اجرای برنامه‌های گسترده درمانی در استان‌های مختلف از جمله خوزستان و لرستان را در کارنامه خود داشته است، از صبح امروز مرحله تازه‌ای از خدمت‌رسانی خود را در خوزستان آغاز کرده است. در این رزمایش، مجموعه‌ای از خدمات جراحی تخصصی و فوق‌تخصصی، ویزیت‌های پزشکی و خدمات دندانپزشکی به‌صورت کاملاً رایگان در اختیار مردم مناطق هدف قرار می‌گیرد.

یکی از مهم‌ترین محورهای این رزمایش، استقرار تیم‌های جراحی در بیمارستان‌ طالقانی آبادان است؛ جایی که با حضور اساتید برجسته و جراحان متخصص و فوق‌تخصص کشور، انجام طیف گسترده‌ای از اعمال جراحی رایگان در دستور کار قرار گرفته است. این خدمات شامل جراحی مغز و اعصاب، چشم‌پزشکی، ارتوپدی و تعویض مفصل، گوش و حلق و بینی، جراحی فک و صورت، جراحی عمومی و دیگر رشته‌های مورد نیاز خواهد بود. هدف از این اقدام، فراهم کردن امکان بهره‌مندی بیماران نیازمند از خدمات تخصصی و فوق‌تخصصی و کاهش بار سنگین هزینه‌های درمان بر دوش خانواده‌های کم‌برخوردار است.

دندانپزشکی رایگان در ۹ شهرستان و شهر خوزستان

در کنار خدمات جراحی، یکی از بخش‌های شاخص این رزمایش، اعزام تیم‌های دندانپزشکی جهادی به شهرستان‌ها و شهرهای مختلف خوزستان است. در این برنامه، دندانپزشکان با حضور در خرمشهر، شادگان، آبادان، هویزه، سوسنگرد، بندر امام خمینی، امیدیه، آغاجاری، کارون و سایر مناطق هدف، خدمات متنوع دندانپزشکی شامل معاینه، کشیدن دندان، پر کردن، ترمیم و عصب‌کشی را به‌صورت کاملاً رایگان به مردم ارائه می‌کنند. تمام این خدمات توسط دندانپزشک مجرب و تیم همراه انجام می‌شود و کیفیت خدمات به هیچ عنوان نادیده گرفته نخواهد شد.

پشتیبانی مناسب از اجرای این برنامه که با حضور جمعیت قابل توجهی از متخصصین و دندانپزشکان برگزار می‌گردد، نیازمند تجهیز فضا و امکانات پشتیبانی است که با درایت مجموعه نفت و گاز اروندان در انجام بخشی از مسئولیت اجتماعی خود، کمک شایسته‌ای به این مهم انجام داده است. این همراهی نشان می‌دهد که پیوند ظرفیت‌های تخصصی، امکانات اجرایی و روحیه جهادی می‌تواند زمینه‌ساز اقدامات مؤثر برای کاهش محرومیت درمانی در مناطق مختلف کشور باشد.

رویداد درمانی نسل سومی ها که از صبح امروز ۱۶ آبان ماه در گستره استان خوزستان آغاز شده است، تا ۲۸ آبان ماه ادامه خواهد داشت و پیش بینی می شود در طی این مدت بیش از پنج هزار خدمت رایگان سلامت توسط متخصصین سراسر کشور به مردم شریف و بزرگوار استان خوزستان ارائه شود.