به گزارش خبرنگار مهر، اردوی جهادی درمانی گروه مشکات گلستان با محوریت خدمات دهان و دندان و با هدف ارائه خدمات رایگان به مناطق کم‌برخوردار، همزمان با هفته فراجا و در راستای اجلاسیه ۴ هزار شهید گلستان طی روزهای ۱۶ و ۱۷ مهرماه در گرگان برگزار می‌شود.

مسئول گروه جهادی مشکات و کارشناس فعالیت‌های جهادی دانشگاه علوم پزشکی گلستان در حاشیه این اردو اظهار کرد: در این برنامه، خدمات تخصصی دندانپزشکی به مردم مناطق حاشیه شهر گرگان به صورت کاملاً رایگان ارائه می‌شود.

ساورچمنی افزود: خدمات ارائه‌شده در این اردو شامل کشیدن و جراحی دندان، رادیوگرافی، جرم‌گیری، ترمیم، عصب‌کشی، درمان ریشه و ارجاع بیماران نیازمند به مراکز تخصصی‌تر است.

وی با اشاره به ظرفیت این اردوی دو روزه گفت: پیش‌بینی می‌شود حدود ۵۰۰ نفر در این برنامه پذیرش شوند و نزدیک به دو هزار خدمت درمانی به مراجعان ارائه شود.

فعالیت ۴۰ یونیت دندانپزشکی

مسئول گروه جهادی مشکات ادامه داد: برای اجرای این برنامه ۴۰ یونیت دندانپزشکی فعال شده و ۶۲ دندانپزشک متخصص از نقاط مختلف کشور در این اردوی جهادی حضور دارند.

ساورچمنی ارزش خدمات ارائه‌شده در این برنامه را حدود سه تا چهار میلیارد تومان برآورد کرد و گفت: این خدمات با هدف کاهش مشکلات درمانی مردم مناطق کم‌برخوردار و تسهیل دسترسی آنان به خدمات تخصصی دندانپزشکی ارائه می‌شود.

وی با بیان اینکه گروه جهادی مشکات طی دو سال و نیم گذشته ۴۷ اردوی جهادی در نقاط مختلف گلستان برگزار کرده است، افزود: رویکرد این گروه بر این اساس است که محرومیت نباید مانع دسترسی مردم به خدمات شایسته درمانی شود.

غربالگری در هشت محله حاشیه‌ای گرگان

مسئول گروه جهادی مشکات درباره نحوه پذیرش مراجعان نیز اظهار کرد: شناسایی، غربالگری و نوبت‌دهی افراد با همکاری شبکه‌های بهداشت و درمان و فرمانداری‌ها در هشت محله حاشیه شهر گرگان انجام شده است.

ساورچمنی گفت: این گروه بر اساس تقویم فعالیت‌های جهادی، هر ماه در یکی از شهرستان‌های گلستان حضور پیدا می‌کند تا خدمات دندانپزشکی را به مناطقی برساند که دسترسی مردم آنها به خدمات تخصصی محدودتر است.

وی همکاری دانشجویان، دندانپزشکان و نیروهای جهادی را از ظرفیت‌های مهم این برنامه دانست و افزود: استفاده همزمان از توان دانشجویان و دندانپزشکان شاغل در مطب‌ها و کلینیک‌ها، زمینه هم‌افزایی و توسعه خدمات جهادی را فراهم کرده است.

ساورچمنی از همراهی دانشگاه علوم پزشکی گلستان، بسیج جامعه پزشکی، بسیج سازندگی، کمیته امداد، بهزیستی، بنیاد مستضعفان، بنیاد برکت، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، استانداری و فرمانداری‌ها در برگزاری این اردوی جهادی قدردانی کرد.