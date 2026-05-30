وقوع ۹ حادثه رانندگی در استان سمنان؛ ۲۲ نفر مصدوم شدند

حسین درخشان در گفتگو با خبرنگار مهر، از وقوع ۹ حادثه رانندگی طی یک هفته گذشته در محورهای مواصلاتی استان سمنان خبر داد و بیان کرد: این حوادث زخمی و مصدومیت ۲۲ هموطن را رقم زده است.

وی با تایید اینکه نیمی از حوادث تصادف دو خودرو با یکدیگر بوده است، افزود: این حوادث ۱۴ مصدوم بر جای گذاشت است.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان سمنان با اشاره به اینکه دو مورد از این حوادث به اتوبوس مسافربری مربوط می شود، ادامه داد: تصادف اتوبوس و سمند کیلومتر ۴۳ محور دامغان به دیباج دو مصدوم و تصادف اتوبوس و کوییک کیلومتر ۱۳۰ محور میامی به سبزوار چهار مصدوم داشته است.

درخشان به دو حادثه واژگونی نیز طی یک هفته اخیر اشاره داشت و توضیح داد: به دو مصدوم واژگونی بی وای دی کیلومتر ۱۴۷ محور سبزوار به میامی و یک مصدوم واژگونی پراید کیلومتر ۲۹ محور دامغان به شاهرود امداد رسانی لازم شده است.

وی افزود: برخورد با تپه ال نود کیلومتر ۲۶ محور دامغان به کیاسر سه مصدوم و انحراف از جاده پژو پارس کیلومتر ۴۰ محور دامغان به فولاد محله دو مصدوم را راهی بیمارستان کرده است.