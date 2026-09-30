دزفول پیش از باران؛ شهری میان بیمِ آبگرفتگی و امیدِ پیشگیری

خبرگزاری مهر، گروه استان ها – رویا رجبی: هر سال با نزدیک شدن به فصل بارندگی، یک تصویر تکراری دوباره مقابل چشم شهروندان دزفول قرار میگیرد، خیابانهایی که با شدت گرفتن بارشها به محل تجمع آب تبدیل میشوند، خودروهایی که در معابر گرفتار میشوند و شهروندانی که برای عبور از خیابان، چشم به فروکش کردن آب میدوزند.
بارندگی یک پدیده طبیعی است اما وقتی یک شهر سالها با نقاط مشخص و تکرارشونده آبگرفتگی دستوپنجه نرم میکند، پرسش اصلی دیگر «چقدر باران میبارد؟» نیست بلکه پرسش اصلی این است که برای مهار همین آب، چه میزان زیرساخت و آمادگی ایجاد شده است؟
و حالا موضوع، زمانی جدیتر میشود که احتمال تغییر الگوهای جوی و تأثیر پدیدههایی مانند ال نینو بر شرایط بارشی مطرح است. البته النینو بهتنهایی به معنای قطعی بودن بارش شدید در دزفول نیست اما همین احتمال کافی است تا یک سؤال جدی مطرح شود؛ اگر یک بارندگی شدید میتواند ظرفیت مسیرهای دفع آب را به چالش بکشد و آبگرفتگی گسترده ایجاد کند در صورت وقوع دورههای پربارشتر، قرار است با حجم بیشتر روانآبها چه کنیم؟
نقاط مستعد آبگرفتگی شناسایی شدند
رئیس کمیسیون خدمات شهری و بهداشت شورای اسلامی شهر دزفول در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: طی مدت اخیر جلسات متعددی پیرامون تشریح و تدوین آخرین اقدامات مدیریت شهری برای آمادگی در برابر فصل بارندگی و پیشگیری از آبگرفتگی معابر و نقاط حساس شهر برگزار شده است.
عادل دوائیفر با اشاره به آغاز برنامهریزیهای پیشگیرانه از حدود سه ماه پیش، می گوید: لایروبی کانالها، زهکشها و ایگوها در نقاط مختلف شهر انجام شده و پمپها و تجهیزات زیرگذرها نیز اورهال و آماده بهرهبرداری شدهاند.
وی می افزاید: نقاط حساس و مستعد آبگرفتگی شناسایی و مشکلات آنها تا حد امکان برطرف شده است و در زیرگذرهایی که امکان اجرای چاه وجود داشته، چاههای مورد نیاز نیز حفر شده است.
دوائیفر همچنین از برگزاری مانور آمادهباش برای شرایط سخت و بحرانی خبر می دهد و تصریح می کند: این مانور با هدف شناسایی کمبودهای احتمالی برگزار شد و اقلام و تجهیزات مورد نیاز برای فصل بارندگی نیز تأمین شده است.
به گفته رئیس کمیسیون خدمات شهری و بهداشت شورای اسلامی شهر دزفول در قالب طرح «استقبال از پاییز» نیز از ۲۱ تا ۳۱ شهریورماه اقدامات مختلفی در حوزه نظافت شهری، لایروبی و هرس انجام شد و اکنون نیروها، ماشینآلات و تجهیزات خدمات شهری در آمادهباش قرار دارند و شیفتبندی نیروها نیز انجام شده است.
وی تأکید می کند: مجموعه اقدامات انجامشده با هدف افزایش آمادگی مدیریت شهری، کاهش آبگرفتگی و جلوگیری از بروز مشکلات برای شهروندان و اموال آنان در زمان بارندگی صورت گرفته است.
آمادگی شهرداری برای هدایت آبهای سطحی
شهردار دزفول نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ضرورت آمادگی شهرداری برای فصل بارندگی، بر اجرای اقدامات پیشگیرانه و شناسایی و رفع نقاط نیازمند در مناطق مختلف شهر تاکید می کند و می گوید: مجموعه شهرداری باید با پیش بینی شرایط احتمالی بارندگی، آمادگی لازم برای مدیریت آبهای سطحی را داشته باشد بنابراین تمامی واحدها و نیروهای مرتبط از جمله آتشنشانی، نیروهای خدماتی، اجرایی و یگان خودرویی مناطق و سازمانهای تابعه شهرداری در آمادگی کامل برای فصل بارندگی قرار دارند.
علی قلطاغساز می افزاید: اجرای عملیات لایروبی، هرس درختان، تکمیل و آمادهسازی تجهیزات، تعمیر و راهاندازی پمپهای تخلیه آب، شناسایی نقاط مستعد آبگرفتگی و رفع مشکلات این نقاط، از مهمترین اقدامات صورت گرفته توسط شهرداری در آستانه فصل بارندگی است.
به گفته وی، شهرداری با استفاده از تمامی ظرفیتهای موجود، تلاش خواهد کرد با اجرای اقدامات پیشگیرانه، ضمن کاهش مشکلات ناشی از بارندگی، خدماترسانی مطلوب و ایمنی شهروندان در فصل پاییز و زمستان را تامین کند.
شهردار دزفول همچنین از شهروندان می خواهد در زمان بارندگی و آبگرفتگی معابر، از تردد در نقاط پرخطر و حضور در بستر رودخانه خودداری کنند.
قلطاغساز در ادامه بیان می کند: همچنین با توجه به احتمال وقوع پدیده النینو و آثار احتمالی آن بر شرایط بارشی، بر تسریع اقدامات پیشگیرانه و آماده سازی زیرساختهای لازم برای هدایت آبهای سطحی تاکید می کند.
وی اظهار می کند: از روزهای گذشته بر اساس برنامهریزی های صورت گرفته، عملیات های متعدد احداث کانال و لولهگذاری در نقاط مختلف شهر، با هدف بهبود مسیر هدایت آب های سطحی، کاهش مشکلات ناشی از تجمع آب و افزایش آمادگی در برابر بارندگیهای احتمالی، در مناطق مختلف شهرداری دزفول در حال انجام است.
رفع ریشه ای مشکل برخی مناطق
فرماندار ویژه دزفول نیز در نشست مدیریت بحران شهرستان دزفول اظهار کرد: با توجه به پیشبینی ال نینو نشستهایی در سطح استان برگزار شده است و ترمیم سیل بندها و لایروبی کانالها مورد تاکید است.
عزیز مرداس می افزاید: براساس اعلام هواشناسی، بیشترین بارش مربوط به شمال و شمال شرق استان خواهد بود که دزفول را نیز شامل میشود.
وی تصریح می کند: بر این اساس، بارندگیها در فصل پاییز دزفول بیشتر و در زمستان کمتر خواهد بود، بنابراین نیاز است شهرهای تابعه و تمامی مسیرهایی که امکان بروز مشکل دارند در زمینه مدیریت بحران آمادگی کامل را داشته باشند.
فرماندار ویژه شهرستان دزفول به مشکلاتی که فروردین ماه برای شهر اندیمشک ایجاد شد اشاره می کند و می گوید: لایروبی نشدن کانال علی کمال در اندیمشک مشکلاتی ایجاد کرد؛ تقاضا میشود شهرداران و بخشداران در این خصوص همکاری لازم را داشته باشند و اقدام به لایروبی کانالها کنند.
مرداس خاطرنشان می کند: دانشگاه شهید چمران در خصوص سیل ۹۸ تحقیقاتی انجام داده که مسئولان باید در این زمینه مطالعه کنند تا از بروز خسارت جلوگیری شود.
وی ادامه می دهد: مناطق جنوبی دزفول از جمله کوی سعدی و بهمن در بارندگیهای گذشته با مشکل آبگرفتگی گسترده معابر روبرو بودند که با نصب سه دستگاه پمپاژ این مشکل برطرف شد و امسال در این نقاط مشکلی نخواهیم داشت، فرهنگ ۲۸ شرقی نیز یکی از نقاطی است که امکان آبگرفتگی دارد و باید مورد توجه قرار گیرد.
به گزارش خبرنگار مهر، در نهایت، اقدامات ضربتی و «پاکسازیهای فصلی» اگرچه مسکنی موقت برای دردهای کهنه شهری محسوب میشوند اما نباید به بهانهای برای غفلت از اصلاحات زیربنایی تبدیل شوند. مدیریت بحران، پیش از آنکه در روزهای بارانی و با دستوپنجه نرم کردن با آبگرفتگیها معنا یابد در سایه تدبیر و مهندسی دقیق شهری تعریف میشود که فراتر از لایروبیهای مقطعی به دنبال تضمین امنیت پایدار برای زیرساختهای شهر در تمام روزهای سال است.
اکنون دزفول در آستانه یک آزمون دوباره است؛ آزمونی که داور آن نه ادعاها و صورتجلسات بلکه نخستین بارشهای پاییزی خواهد بود. اینکه آیا شهر از مدار تکرارِ «غافلگیری» خارج شده یا خیر، موضوعی است که بهزودی در خیابانهای شهر مشخص میشود. تحقق عملی وعدههای مسئولان در رفع کامل نقاط حادثهخیز، تنها راه بازگرداندن آرامش به شهروندانی است که شایسته شهری بدون هراس از بارشهای آسمانی هستند.
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