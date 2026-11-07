به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی عصر شنبه در ابتدای نشست کارگروه اقتصاد، اشتغال و سرمایه‌گذاری استان با قدردانی از حمایت‌ها و هدایت‌های آیت‌الله غفوری، نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه، اظهار کرد: توصیه‌های دلسوزانه و هدایت‌های قانون‌مدارانه ایشان برای مجموعه مدیریت استان ارزشمند است و به‌عنوان یک تکلیف مدیریتی، همانند گذشته در تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات اجرایی مورد توجه قرار می‌گیرد.

وی با بیان اینکه مجموعه مدیریتی استان قدردان حمایت‌های مستمر نماینده ولی‌فقیه است، افزود: نگاه مشفقانه و پدرانه آیت‌الله غفوری به خادمان مردم در دولت چهاردهم، مصداقی روشن از سیره و منش ارزشمند و گره‌گشای امام و رهبر شهید و رهبر معظم انقلاب اسلامی است.

استاندار کرمانشاه با اشاره به جایگاه نماینده ولی‌فقیه در ایجاد همدلی و انسجام میان مسئولان استان خاطرنشان کرد: آیت‌الله غفوری از زمان حضور در کرمانشاه همواره محور وحدت، مایه آرامش و عامل همگرایی میان مسئولان و دلسوزان استان بوده‌اند.

حبیبی پیگیری مطالبات مردم و کمک به رفع مشکلات استان را از دغدغه‌های نماینده ولی‌فقیه برشمرد و گفت: رویکرد عدالت‌خواهانه و تلاش‌های اثربخش ایشان در این زمینه همواره در اولویت کاری مدیریت اجرایی و مدیران استان قرار داشته و این مسیر ادامه خواهد یافت.

وی تأکید کرد: توصیه‌ها، تذکرات و هدایت‌های نماینده ولی‌فقیه برای مدیران استان صرفاً یک نظر مشورتی نیست، بلکه مسئولیتی مدیریتی است که باید با دقت، اهتمام و عزم جدی در عمل و تصمیم‌گیری‌ها مورد توجه قرار گیرد.

استاندار کرمانشاه در تشریح رویکرد مدیریتی استان نیز گفت: اداره امور بر مبنای اصل تفکیک قوا و حفظ استقلال دستگاه‌های اجرایی در تصمیم‌گیری‌های تخصصی و انتصابات مبتنی بر شایستگی دنبال می‌شود.

حبیبی افزود: در کنار رعایت استقلال دستگاه‌ها، هم‌افزایی سازنده، شنیدن دیدگاه‌های مختلف و استفاده از مشورت‌های خردمندانه ارکان گوناگون حاکمیتی در چارچوب قانون را زمینه‌ساز توسعه استان می‌دانیم.

وی ابراز امیدواری کرد با تداوم حمایت‌های آیت‌الله غفوری و همکاری و همگرایی ارکان خدمتگزار استان، از جمله اعضای شورای تأمین، شورای اداری و مجمع نمایندگان، زمینه حل مشکلات مردم و بهبود وضعیت معیشتی آنان فراهم شود.

استاندار کرمانشاه در پایان تأکید کرد: مجموعه مدیریت استان تمام توان خود را برای گره‌گشایی از مسائل مردم و اعتلای نام کرمانشاه به کار خواهد گرفت.