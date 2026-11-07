به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد اتابک عصر شنبه، در نشست با فعالان اقتصادی اردبیل اظهار کرد: تولید ستون فقرات کشور است و هر تصمیم‌گیرنده‌ای باید اثر تصمیم خود بر تولید را بسنجد.

وی افزود: ارزش‌افزوده از راه‌های گوناگون ممکن است، اما با تولید قابل مقایسه نیست و دستگاه‌های غیرتولیدی باید از تصمیمات آسیب‌زا بپرهیزند.

سیاست‌های ارزی نباید مانع صادرات شود

وزیرصنعن،معدن و تجارت گفت: محدودیت ارزی به برخی سیاست‌های تجاری آسیب می‌زند، اما باید برای آن چاره‌اندیشی کرد. تشویق تولیدکنندگان به صادرات، ورود ارز بیشتر را در پی دارد و با نظارت لازم می‌توان از بازگشت ارز صادراتی اطمینان حاصل کرد. برخی صادرکنندگان ارز خود را بازنگردانده‌اند و بانک مرکزی باید بداند دلارهای کشور کجاست.

اردبیل باید از مزیت‌های اقتصادی خود استفاده کند

وی گفت: هر استان باید از مزیت‌های خاص خود بهره ببرد. اردبیل در افزایش سهم صنعت در ارزش‌افزوده مسیر خوبی طی کرده و باید این روند با تکیه بر مزیت‌های بومی ادامه یابد. سهم کشاورزی استان از میانگین کشوری ۱۰ تا ۱۲ درصد بالاتر است.

اتابک درباره ظرفیت معدنی و فولادی استان گفت: وعده داده بودیم طرح آهن اسفنجی اردبیل به تولید برسد، اما اکتشافات ذخایر قابل‌توجهی نشان نداد. باید در حوزه‌هایی سرمایه‌گذاری کنیم که استان مزیت بیشتری دارد.

تورم ۱۱۷ درصدی تولید، تهدید جدی اقتصاد کشور

وزیر صمت تصریح کرد: مهم‌ترین تهدید امروز، فاصله تورم مصرف‌کننده و تولیدکننده است؛ تورم مصرف‌کننده ۸۳ درصد و تورم تولیدکننده ۱۱۷ درصد است. تولید بسیار گران تمام می‌شود و از دست دادن ظرفیت تولید، خسارتی جبران‌ناپذیر دارد.

وی گفت: در پتروشیمی ۳۰ درصد صادرات به خود تولیدکنندگان اختصاص یافته و امیدواریم همین سیاست در فولاد نیز اجرا شود.