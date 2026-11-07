به گزارش خبرنگار مهر، آیین استقبال از پیکرهای مطهر شهدای گمنام دوران دفاع مقدس عصر شنبه هم‌زمان با ایام سوگواری حضرت فاطمه زهرا(س)، با حضور مردم و مسئولان در شهرستان آمل برگزار شد.

در این مراسم، پیکرهای مطهر شهدای گمنام پس از انتقال از معراج شهدای تهران، از مقابل سپاه آمل به سمت امامزاده ابراهیم این شهرستان تشییع شدند و مردم با حضور در این آیین، به مقام شامخ شهدا ادای احترام کردند.

میزبانی مازندران از پیکرهای مطهر این شهدا در ایام فاطمیه، با هدف گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت انجام شده است.

بر اساس برنامه‌ریزی صورت‌گرفته، هم‌زمان با حضور شهدای گمنام در استان، اجتماعات شبانه و برنامه‌های فرهنگی و معنوی ویژه‌ای در مدارس و دانشگاه‌ها برگزار می‌شود.

همچنین در ادامه این برنامه‌ها، هر یک از شهرستان‌های مازندران میزبان یک یا دو شهید گمنام خواهند بود و برنامه‌های مرتبط با حضور این شهدا در مناطق مختلف استان برگزار می‌شود.