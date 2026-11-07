علی صادقی، مدیر مرکز مدیریت راه‌های مازندران در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در حال حاضر تردد در محورهای سوادکوه و هراز در هر دو مسیر برقرار بوده و رفت‌وآمد خودروها در این محورها عادی و روان است.

وی با اشاره به وضعیت جوی محورهای مواصلاتی استان افزود: بارش پراکنده باران در ارتفاعات محورهای هراز و سوادکوه گزارش شده است.

وی تاکید کرد؛ با توجه به شرایط جوی و احتمال بروز حوادث ناشی از سیلاب، رانندگان پیش از آغاز سفر از آخرین وضعیت راه‌های مواصلاتی اطلاع کسب کرده و از تردد در محورهای مسدودشده خودداری کنند.