به گزارش خبرنگار مهر، مهدی خلیلی شامگاه شنبه در جمع مدیران جهادکشاورزی استان با اشاره به مشارکت یک‌هزار و ۳۴ کشاورز در اجرای این طرح اظهار کرد: مزارع الگویی با هدف انتقال دانش فنی، بهره‌گیری از تجربیات کشاورزان پیشرو و کاهش فاصله عملکردی میان مزارع اجرا شده‌اند.

وی افزود: در این برنامه تلاش شده است با ایجاد ارتباط مؤثر میان کشاورزان پیشرو و سایر بهره‌برداران، زمینه ترویج روش‌های نوین تولید، ارتقای بهره‌وری و استفاده بهینه از منابع فراهم شود.

مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی مازندران، امنیت غذایی و توسعه کشاورزی پایدار را از اهداف مهم این طرح دانست و گفت: برگزاری دوره‌های آموزشی، ایجاد شبکه ارتباطی میان کشاورزان و محققان، پاسخگویی تخصصی به پرسش‌های بهره‌برداران و اجرای برنامه‌های میدانی و ترویجی از جمله اقدامات انجام‌شده بوده است.

خلیلی با اشاره به اجرای کاروان‌های ترویجی در ۵۴ نقطه استان و برگزاری تورهای آموزشی در ۲۰ شهرستان برنج‌خیز مازندران ادامه داد: انتقال تجربیات عملی و آشنایی کشاورزان با فناوری‌های جدید، نقش مهمی در بهبود مدیریت تولید داشته است.

وی کاهش مصرف سموم و کودهای شیمیایی، استفاده از مکانیزاسیون، مدیریت تغذیه گیاه بر اساس نتایج آزمون خاک و ارتقای راندمان آبیاری را از محورهای اجرایی مزارع الگویی برشمرد.

این مسئول با تشریح نتایج اجرای طرح بیان کرد: فعالیت ۵۴ مزرعه الگویی در سطح یک‌هزار و ۷۰۰ هکتار، افزایش حدود ۶۰۰ تن محصول و درآمد حدود ۲۴۰ میلیارد تومانی مجموع مزارع را به دنبال داشته است.

وی افزود: اجرای این برنامه همچنین با کاهش مصرف سموم و نهاده‌ها، حدود ۸.۵ میلیارد تومان صرفه‌جویی اقتصادی ایجاد کرد و مصرف کودهای شیمیایی را ۳۰ تن کاهش داد.

خلیلی، صرفه‌جویی بیش از سه میلیون مترمکعب آب را از دیگر دستاوردهای این طرح عنوان کرد و گفت: افزایش درآمد خالص کشاورزان، بهبود معیشت بهره‌برداران، اصلاح الگوی مصرف آب و نهاده‌ها و ترغیب نسل جوان به فعالیت در بخش کشاورزی از آثار مثبت توسعه مزارع الگویی است.