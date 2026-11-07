به گزارش خبرنگار مهر، آزمون سردفتری اسناد رسمی (مربوط به نوبت سال ۱۴۰۴) در ۲۰ شهریورماه ۱۴۰۵ برگزار شد.

کارنامه نتیجۀ کتبی آزمون سردفتری اسناد رسمی نوبت سال ۱۴۰۴ امروز ۱۶ آبان ۱۴۰۵ در تارنمای سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی: www.sanjesh.org قرار گرفته است.

پذیرفته‌شدگان پس از مشاهدۀ کارنامه و در صورت قبولی در آزمون، به نکات زیر توجه کنند:

مراحل و نحوۀ انجام تشکیل پرونده برای پذیرفته‌شدگان متعاقباً از طریق تارنمای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به نشانی: www.ssaa.ir اعلام خواهد شد.

قبولی در این آزمون صرفاً به معنای کسب حداقل امتیاز علمی لازم برای طی نمودن سایر مراحل از جمله استعلامات و اختبار بوده و قبولی قطعی تلقی نمی‌شود.