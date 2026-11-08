سرهنگ حمید رسولی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هم‌زمان با ایام سوگواری حضرت فاطمه زهرا (ص)، شهرستان زرندیه امروز یکشنبه و فردا میزبان پیکر مطهر یک شهید گمنام دوران دفاع مقدس خواهد بود و آیین‌های استقبال، تشییع و وداع با این شهید والامقام در شهرها و روستاهای مختلف این شهرستان برگزار می‌شود.

وی با تشریح برنامه‌های استقبال از این شهید گمنام افزود: نخستین روز این آیین، با برگزاری آیین زیارت عاشورا در مسجد علی بن ابیطالب (ع) شهر مأمونیه آغاز می‌شود، سپس ، مراسم استقبال و تشییع در بخش خرقان برگزار خواهد شد و در ادامه، پیکر مطهر شهید در روستای حسین‌آباد بخش مرکزی و در روستای صدرآباد بخش زاویه مورد استقبال مردم قرار می‌گیرد.

رسولی ادامه داد: مراسم استقبال و تجمع مردمی در شهر خشکرود و آیین معراج شهدا و «شبی با شهدا» در مسجد صاحب‌الزمان (عج) شهر مأمونیه برگزار می‌شود.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج زرندیه در تشریح برنامه‌های روز دوم گفت: روز دوشنبه هجدهم آبان‌ماه، آیین زیارت عاشورا در مسجد جامع آسیابک برگزار می‌شود و پس از آن، پیکر مطهر شهید گمنام در مدارس و سپس در حوزه علمیه خواهران و در دانشگاه آزاد اسلامی شهرستان حضور خواهد یافت.



رسولی صمن دعوت از مردم شهیدپرور شهرستان زرندیه برای حضور گسترده در این آیین‌ها تاکید کرد: میزبانی از شهدای گمنام فرصتی ارزشمند برای تجدید عهد با آرمان‌های والای شهدا و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت است و امید است مردم قدرشناس زرندیه با حضور پرشور خود، میزبان شایسته‌ای برای این مهمان آسمانی باشند.