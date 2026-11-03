https://mehrnews.com/x3dw8L ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۲۴ کد مطلب 6999245 استانها مرکزی استانها مرکزی ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۲۴ میدان شهدای اراک مأمن بدرقه شهدای گمنام اراک- در این ویدئو تشییع ۱۰ شهید گمنام در میدان شهدای اراک را ملاحظه میکنید. دریافت 14 MB کد مطلب 6999245 کپی شد مطالب مرتبط ساوه میزبان شهید گمنام میشود فاطمیه، ۱۳ آبان و لالههای گمنام؛ تجلی یک مسیر و مکتب شازند عطرین به عطر ۲ شهید گمنام میشود آئین تشییع شهید «مرتضی اکبری» در روستای دهنو از توابع شهرستان خمین زرندیه آماده میزبانی از لالهای گمنام در آغوش وطن آیین تشییع پیکر مطهر شهید گمنام در محلات برچسبها اراک تشییع شهدای گمنام ایام فاطمیه
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