علی گودرزی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از فعالیت سامانه بارشی جدید از یکشنبه تا سه‌شنبه خبر داد و نسبت به احتمال بارش‌های شدید، طغیان رودخانه‌ها و وقوع سیلاب در مناطق مختلف خراسان شمالی هشدار داد.

مدیر کل مدیریت بحران استانداری خراسان شمالی با اشاره به پیش‌بینی فعالیت این سامانه بارشی اظهار کرد: با توجه به بارش‌های قابل توجه، احتمال بالا آمدن ناگهانی آب رودخانه‌ها و مسیل‌ها و بروز خطر در سازه‌های تقاطعی از جمله پل‌های مسیرهای ارتباطی وجود دارد.

وی از شهروندان، ساکنان محلی و مسافران خواست هشدارهای هواشناسی و توصیه‌های ایمنی را جدی بگیرند و از سفرهای غیرضروری به مناطق پرخطر خودداری کنند.

گودرزی تأکید کرد: در روزهای فعالیت این سامانه بارشی، مردم از توقف، اتراق و تردد در حاشیه و بستر رودخانه‌ها، مسیل‌ها، سدها و بندهای انحرافی پرهیز کنند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان شمالی خاطرنشان کرد: حتی بارش‌های کوتاه‌مدت در بالادست حوزه‌های آبریز می‌تواند موجب افزایش ناگهانی جریان آب و وقوع سیلاب در پایین‌دست شود؛ ازاین‌رو رعایت فاصله ایمن از رودخانه‌ها و مسیل‌ها برای پیشگیری از حوادث احتمالی ضروری است.