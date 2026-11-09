به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار بوشهر ظهر دوشنبه در نشست شورای آموزش و پرورش شهرستان ،ضمن قدردانی از تلاش‌های دانش‌آموزان نخبه و خانواده‌های آنان، اظهار کرد: کسب مقام اول قرائت در سی و یکمین جشنواره دانش‌آموزان استعدادهای درخشان (المپیاد) توسط علی هاشمی و حفظ ۱۰ جزء قرآن کریم توسط محمد یحیی ترابی جهرمی نشان‌دهنده ظرفیت‌های بالای قرآنی و علمی دانش‌آموزان شهرستان بوشهر است.

محمد مظفری با تأکید بر لزوم حمایت از استعدادهای درخشان، افزود: دانش‌آموزان نخبه سرمایه‌های ارزشمند بوشهر و آینده‌سازان این سرزمین هستند و همه دستگاه‌های اجرایی و فرهنگی باید زمینه‌های رشد و شکوفایی هرچه بیشتر آنان را فراهم کنند.

فرماندار بوشهر با اشاره به نقش آموزش و پرورش در تربیت استعدادهای قرآنی، تصریح کرد: همکاری میان آموزش و پرورش و نهادهای قرآنی نقش مهمی در شناسایی و پرورش استعدادهای دانش‌آموزان دارد.

وی در پایان با قدردانی از خانواده‌های دانش‌آموزان نخبه، خاطرنشان کرد: از خانواده‌های محترم این عزیزان که در مسیر رشد و تعالی فرزندانشان تلاش می‌کنند صمیمانه تقدیر و تشکر می‌کنم، امیدوارم با تداوم این حمایت‌ها شاهد افتخارآفرینی هرچه بیشتر دانش‌آموزان بوشهری در عرصه‌های ملی و بین‌المللی باشیم.

فرماندار بوشهر در حاشیه نشست شورای آموزش و پرورش شهرستان از دانش‌آموزان نخبه قرآنی از جمله علی هاشمی دارنده مقام اول قرائت در المپیاد استعدادهای درخشان و محمد یحیی ترابی جهرمی حافظ ۱۰ جزء قرآن که رتبه کشوری کسب کرده بودند تقدیر به عمل آورد.