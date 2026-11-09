به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام علی معبودی، بعد از ظهر دوشنبه، در جمع پاسداران ناحیه دماوند، با تشریح ابعاد و پیامدهای جنگ اخیر اظهار کرد: این تقابل برخلاف محاسبات اولیه دشمن شکل گرفت و نه‌تنها به اهداف موردنظر واشنگتن منجر نشد، بلکه اقتدار ادعایی این کشور را در سطح جهانی با چالش جدی مواجه کرد.

معبودی با تبیین شکست محاسبات دشمن تصریح کرد: آمریکایی‌ها تصور می‌کردند می‌توانند در مدت کوتاهی با تغییر ساختار سیاسی کشور به اهداف خود دست یابند، اما مقاومت قاطع ملت ایران تمامی این معادلات را برهم زد و نشان داد دوران تحمیل اراده آمریکا بر ملت‌ها پایان یافته است.

وی درباره پیامدهای بین‌المللی این تقابل افزود: مواضع اخیر رهبران اروپا و خودداری برخی کشورها از ورود به این تقابل، نشان داد آمریکا دیگر توان مدیریت یکپارچه متحدانش را در تقابل با تهران ندارد و تلاش واشنگتن برای جلب حمایت دیگران در مواجهه با ایران با دشواری جدی مواجه شده است.

مسئول دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه استان تهران با تأکید بر نقش راهبردی کشورمان گفت: تحولات پس از جنگ ثابت کرد امنیت منطقه بدون در نظر گرفتن جایگاه ایران امکان‌پذیر نیست؛ به‌طوری که امروز تنگه هرمز تنها یک مسیر عبوری نیست، بلکه به مؤلفه قدرت اقتصادی و سیاسی ایران در جهان تبدیل شده است.

معبودی با اشاره به اینکه قدرت ایران فراتر از شاخص‌های مادی است، خاطرنشان کرد: اگرچه در محاسبات مادی نیز ایران جزو قدرت‌های برتر است، اما پشتوانه اصلی ما ایمان مردم، انسجام ملی و اتکا به وعده‌های الهی است که به ملت ظرفیت ایستادگی در برابر تهدیدات را بخشیده است.

وی در پایان با اشاره به پیامدهای داخلی این جنگ برای دولت آمریکا یادآور شد: برخی مقام‌های آمریکایی به آثار منفی این جنگ بر وضعیت سیاسی کشورشان اذعان داشته و حتی شکست موقعیت سیاسی جمهوری‌خواهان در برخی انتخابات را نتیجه مستقیم این تقابل می‌دانند؛ چرا که واشنگتن با تمام امکانات نظامی، در تحقق اهداف ترسیم‌شده ناکام ماند.